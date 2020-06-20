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魯爸／高殖利率≠高報酬率　「0050 vs. 0056」4項指標它全勝

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圖、文／魯爸

0050與0056各年度比較

0050與0056這兩檔是台灣耳熟能詳的ETF，喜歡0050的是由於它跟隨著台股一起成長，持有0050就等於持有全台灣是值最大的50家公司。喜歡0056的是由於它的高殖利率，每年給你穩定的配息享受打造現金流的感覺，因此我把自2007年以來0050與0056的報酬率做定期定額與單筆投資的所有不同年度分析，讓投資人了解一下兩者的報酬率誰高。

在2003年成立的0050(元大台灣卓越50證券投資信託基金)為上市股票中評選出50檔市值最大上市股票，依照公司市值再做不同比例上的持有，因此屬於指數化投資的一種(被動型ETF)。

延伸閱讀:(2020最新)0050.TW 單筆投資 數據整理

請繼續往下閱讀...

而在2007年成立的 0056(元大台灣高股息證券投資信託基金)持股策略則為臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準，挑選未來一年“預測“現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股。

由於是由0056經理人團隊來“預測”未來的30檔高殖利率股票，因此屬於主動型ETF。

下表是自2008年(0056為2007年中開始，故以2008年初開始統計完整年份)以來，結至2019年(完整年度)之0050與0056(含息)各年度報酬率。

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

▲0050 vs 0056 (最強懶人包)。本圖經魯爸授權使用。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路，下同）

0050 vs 0056 定期定額比較

老實講從上表中還不能快速判斷出何者在長期投入下有更好的報酬率，因此開始進入正題比較。下圖分別為不同年度依照不同持有時間之年化報酬率（0056與0050）。舉例:在2010年以定期定額的方式每年年初投入一筆資金到0056上，持續5年的時間，則年化報酬率為5.5%，同樣例子在0050則年化報酬率為9.3%。

無論你在哪年開始定期定額、持續幾年，都可以從下表中得到你的年化報酬率。

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

從上圖可以看出在2008年以後的大多頭台股，如果以每年年初定期定額的方式投入資金則在不同起始年份(2008-2018)與持有時間長短下(2-10年)0056只發生過兩次虧損，而0050只發生過一次虧損，並且是在只持有較短年限下發生的。

發生的年份分別是在2010年與2014年開始定期定額持續兩年則停扣的情況下，可以發現這兩個虧損原因皆是因為第二年度的表現為負的報酬率(2011與2015年)。

而0050即便在2015年度是虧損的，但由於2014年的高報酬抵銷了2015年的虧損而並沒有產生像0056持有兩年定期定額的虧損。

延伸閱讀:(2020 最新)新制勞工退休基金 vs 0050.TW, 勞退績效。

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

上表是把前兩個表格做比較，呈現出0050與0056在定期定額的情況下何者勝出，舉例：在2008年開始定期定額持續6年的情況下為0050敗0056勝，而持續7年之後則變為0050勝。

從表中可以看出在定期定額的前兩年報酬率可能還不分上下，但當你投入超過兩年時，明顯的從表中可以看到0050在不同年度做定期定額的投入幾乎佔了上風。隨著定期定額的時間拉長，指數化投資的0050遠遠勝過0056的主動投資。

0050 vs 0056 單筆投入比較

然而有些喜好0056的退休人士則是把退休金一次性的大筆投入0056中，並且領取每年的4-6%股利來當作生活基金使用，因此我又做了一份單筆投資的比較。

下兩張表為0050與0056單筆投入持續不同時間之年化報酬率。舉例：在2009年初單筆投入“0050”持續10年(到2019年初)，此單筆投入的年化報酬率為11.8%，再舉例：在2010年初單筆投入“0056”持續10年(到2020年初)，此單筆投入年化報酬率為7.3%。無論你在哪年開始單筆投資、持續幾年，都可以從下表中得到你的年化報酬率。

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

再把此兩張表格的數據做一個簡單比較表格來讓讀者輕鬆閱讀(下表)。舉例：在2010年初單筆投入一筆資金下持續5年，表格顯示年化報酬率0050勝出0056。

可以從下表看出即便是單筆投入，0056勝出的機會也是少之又少，只有在投資年限較短的時候才會有勝出的機會，並且此機率還低於50%(只投資一年的情況下勝率42%已經是最大值，5/12=0.42)。隨著時間單筆投資年限的拉長，更明顯看出0056很難贏過0050的事實。

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

0050台積電比重過高?

反對0050的還是有部分認為台積電的比例過高，下圖是台積電歷年佔0050的比例。

自從0050銷售以來，台積電一路從15.7%到今日的40.3%，這個比例也與0050走勢非常像，0050受惠於台積電的成長也跟著獲利。

不可否認現在投資0050中有40%是來自於台積電很高，但這也就是因為台積電市值佔台股比例如此才造就這樣的結果，投資0050就是享受市場的平均報酬，如果因為台積電比重太高而不投資0050反而失去獲得市場平均報酬的機會。

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

反對的人在台積電利空的時候就開始說0050就是因為台積電佔比例過高才跌深。又每每在台積電一路創新高時說0050還不是因為受惠於台積電而導致股價如此高。

總之反對的人總能找出他的理由去拒絕0050的成長。將來台積電可能有走下坡的機會，佔比例可能也從40%→10%甚至踢出0050成分股。但也意味著其他公司將瓜分台積電的佔比，這就是指數化的用意。我無法判斷台積電何時會跌落神壇，也不能預測哪家公司未來會成長為台灣最大的公司。所以我才選擇0050來投入台股。

延伸閱讀:台積電比重過高的0050還能投資嗎?

0050 vs 0056 周轉率差異?

周轉率指的是買賣有價證券的頻率，詳細解釋可參考:此處舉例：下表0056在2012年基金週轉率為45.2%意味著平均持有時間為2.2年，而0050在2013年基金週轉率為6%，意思是0050平均持有時間為16.66年。負數的周轉率代表著流入該基金的資金略大於其購買的股票，因此最終導致負。

下表列出2012-2019年0050與0056基金週轉率比較表格。資料來源:中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會

從周轉率可以看出0050周轉率遠低於0056，周轉率代表著轉換股票的頻率，平率越高意味著投資成本也增加許多。

由於0056屬於主動投資，要去預測未來一年的現金殖利率最高的30支股票，因此經理人選股能力就很重要了，從高周轉率就可以看出選出來的股票必須經常換掉的，我認為這也並非完全是經理人的錯，有可能某家公司今年殖利率高納入成分股，隔年換別的公司殖利率高則必須轉換股票，造就了0056的高周轉率。

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

0050 vs 0056 內扣費用差異?

擅長投資的各位一定都知道費用成本的重要性，尤其時每年固定收的內扣費用更為重要，區區的基金管理費每年跟你收1%，長期下來就侵蝕掉你的報酬率。

下表為0050與0056每年所付出的總管理費用(2020年)。可以看到0056比0050每年多負出了0.33%的成本，要贏指數已經不容易了，還要每年在還沒開始比賽前纖落後0.33%與周轉率過高的交易成本。這是否就是長期0056無法勝過0050的原因之一呢?

▲▼ 。（圖／翻攝自魯爸的財富自由之路）

殖利率迷思?

0056最被大家推崇的則是每年看似“穩定”的5-6%殖利率，一個退休的人士在初期大筆投入資金領著穩定的配息來度過退休生活，穩定的現金流、被動收入，相信這是大家夢寐以求的事情。

這就跟我在之前提到的聯博高收益債券基金vs標普500一樣，看似穩定領著高的配息率，卻忽略了實際的報酬率。

假設今天有兩位退休人士分別在2014年初投入0050(2014年含息報酬率為16.41%)與0056(2014年含息報酬率為9.48%)，在2015年初準備要提領今年度的生活費50萬，0050此時資產來到1164.1萬，但是由於股利配置遠低於生活費50萬所以需要賣股來達成湊足50萬，因此總資產剩餘1114.1萬。

然而0056在2015年初資產來到1094.8萬，股利可能就等於50萬了，因此不須做提領的動作就可以滿足2015年度的生活費用，但總資產卻只有1044.8萬。這就是很多人所在意的殖利率卻忽略了實際報酬率。難不成就因為0056高殖利率而不用提領的動作白白失去了0050更高的報酬率嗎?

結論

．定期定額比較下，無論長短期投資年限，年化報酬率0050勝
．單筆投入比較下，無論長短期投資年限，年化報酬率0050勝
．總費用(內扣費用)比較下，0050勝
．周轉率比較下，0050勝
．0050台積電比例一路從2003年的15.7%至2020年的40.3%。
．高殖利率並非等於高報酬率，投資最終還是得回歸報酬率的比較。

另外，常常有人會藉由信用貸款來做一些自認為穩定的投資，如接近2%利率的信貸來投資0056，讓0056每年的配息來償還本金或利息，然而天下沒有白吃的午餐，從單筆投入0056的年化報酬率來看，要是遇到最差的情況可就賠了夫人又折兵，而且上述報酬率都是含息報酬率，要是把配息拿去償還貸款的話，報酬率又會下降一些。 延伸閱讀:償還貸款與投資之間的抉擇 (貸款投資?)

未來0050是否還能持續贏過0056沒人說得準，喜歡0056的終究還是會喜歡，歷史績效不能證明往後的走勢，故以上分析不做任何建議。

本文經魯爸授權使用，原文登於魯爸的財富自由之路，請勿隨意轉載，以免侵權。

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