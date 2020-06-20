俄羅斯一口氣降息4碼！降幅為5年最大





▲俄羅斯央行將基準利率調降4碼至4.5%。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

根據《CNBC》報導，俄羅斯央行週五宣布下調基準利率四碼，由5.5%降至4.5%，降幅來到五年最大，同時也創紀錄新低。

從新冠肺炎疫情爆發以來，俄羅斯央行已經二度降息，上一次降息在4月，調降兩碼。俄羅斯央行警告，Q2 經濟下滑情況恐較原先預期來得更糟，且通膨率可能大幅遠離明年目標，若經濟情況和預期一致，央行將於下次會議中考慮降息的必要性。

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包含俄羅斯在內，全球各地受封鎖令影響的時間較長，導致通脹停滯的影響大於預期，家庭和企業的通脹預期也趨疲，俄羅斯央行表示，在此情況下，明年通膨率恐大幅偏離 4% 的目標水平。根據央行聲明，6 月中旬的通膨率為 3.1%。

俄國央行表示，如果情況發展和基線預測一致，俄國央行將在下次會議上，考慮進一步降息的必要性。

截至今（20）日上午11:50，美元兌盧布跌 0.48%，至 69.5631。

芝商所 (CME Group) 高級經濟學家 Erik Norland 認為，此舉反映出央行對盧布的信心，以及投資人對俄羅斯強大經濟基本面的認可。

Norland 表示，與 2008 年和 2014-2016 年兩時期不同，今年以來，盧布兌美元僅下跌約 15%，匯率表現相對穩定，與其他新興市場貨幣持平。

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