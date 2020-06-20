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馬拉灣開心玩水！她目擊「股溝男」打手槍10mins…還原經過嚇爆：多飢渴？

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▲台中麗寶樂園馬拉灣驚見一名男子打手槍。（圖／翻攝臉書《爆怨公社》）

▲台中麗寶樂園馬拉灣驚見一名男子打手槍。（圖／翻攝臉書《爆怨公社》）

記者陳羿妏／台中報導

炎炎夏日，再加上疫情解封後，近期就有許多民眾前往水上樂園消暑一波，不過就有一名女網友20日於臉書《爆怨公社》指出，她20日上午去台中麗寶樂園的馬拉灣水上樂園玩水時，驚見一名白色泳褲男子站在岩石旁「玩弄下體」，讓她相當傻眼。

貼文中女網友提到，「來馬拉灣大海嘯玩看到這個人站在岩石旁，手不斷地弄下體，我弟弟走近一看竟然發現他在打手槍，到底是有多飢渴……噁心死了！#已經通報救生員了#他們說會報警處理」。

▲台中麗寶樂園馬拉灣驚見一名男子打手槍。（圖／本人提供）

▲女網友接受記者訪問時還原事發經過。（圖／本人提供）

對此，女網友20日稍早接受《ETtoday新聞雲》訪問時還原事件經過，她表示，一家六口20日前往馬拉灣開心玩水，孰料，上午11時許，她與弟弟卻突然發現岩石旁站著一名穿著怪異的男子，「泳褲明顯往下拉，可見股溝的程度」，佇立不動約10分鐘，手竟是不停玩弄下體，而弟弟走近查看確認「男子就是在打手槍」，結果男子發現自己的行徑曝光後，隨即離開現場，女網友只好趕緊向救生員通報，不過園方向她們表示，因救生員未親眼看見，目前會依循監視器畫面，報警處理。

而貼文一出，短短4小時湧入上千則留言，許多網友紛紛表示，「好噁心」、「誇張欸」、「整池子都他子孫」、「這樣泳池都污染了」、「想到大海嘯不小心喝到水.......」、「對玩水有陰影了」。


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