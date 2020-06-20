割乳當紙鎮！「戀鞋癖殺人魔」5歲啟動性慾開關...殺4女瘋狂姦屍

▲布魯多斯是美國史上最凶殘的殺人魔之一。（圖／翻攝網路）

圖文／CTWANT

美國男子傑瑞・布魯多斯（Jerry Brudos）自1968年開始，在短短1年間連續性侵了4名年輕女子，並殘忍地將她們殺害，甚至連被害人死後都不放過，不僅多次姦屍，還把遺體的腿部、乳房割下保存，作為紀念品收藏。雖然布魯多斯已於2006年死在獄中，但他至今仍是美國史上最惡名昭彰的殺人魔之一，而這一切竟然是從1雙高跟鞋開始。

布魯多斯出生於1939年，是家中的第2個兒子，由於他的媽媽一直想要個女兒，因此布魯多斯從懂事起，就時常遭到母親責罵，童年過得十分不快樂；到了5歲時，年幼的布魯多斯意外撿到1雙女性高跟鞋，對兩性懵懵懂懂的他深感震撼，開始偷偷地試穿高跟鞋，心裡一陣飄飄然，彷彿得到某種解放。

撿高跟鞋一事被母親發現後，布魯多斯慘遭毒打一頓，鞋子也隨即被丟棄，但在他的內心，已壓抑不住對女裝的瘋狂迷戀，因此在成長為青少年後，便開始四處竊取女性內衣，之後隨著性慾逐漸膨脹，他的膽子更是愈來愈大，從單純的小偷變成性騷擾慣犯，不僅闖入民宅強拍女子裸照，甚至把被害人囚禁在家供其洩慾。

▲4名花樣年華的少女遭殘忍分屍。（圖／翻攝網路）

很快地，布魯多斯遭到警方逮捕，並送到精神病院強制治療，原以為事情告一段落，誰知才過了9個月，他就獲得釋放，進而導致一連串慘案發生；1968年1月26日，布魯多斯見19歲的琳達上門推銷百科全書，隨即心生歹念，趁著她毫無防備時，持球棒狂毆並勒頸致死，再剁上死者左腿，塞進自己珍藏的高跟鞋，滿足性癖後才把屍體丟進河中。

同年11月26日，布魯多斯假意要幫助汽車拋錨的23歲女子，再趁機將她勒斃，隨後把屍體帶回家多次性侵，並在棄屍前將死者的一邊乳房割下作紀念；1969年3月，布魯多斯綁架了第3名受害者凱倫，這次他沒急著下手，而是在對方活著時施以強暴，並要求她穿上自己珍藏的內衣及高跟鞋，再狠心將其殺害，並割下整對乳房作為紙鎮使用。

短短1個月後，布魯多斯再度綁架了第4名女子，受害者的遭遇大致和前述幾人相同，唯一不同的是，她的屍體在幾個月後被釣客發現，才讓一系列變態至極的凶殺案公諸於世。布魯多斯被逮捕後，遭法院判處3個無期徒刑，並於2006在獄中癌逝，而他的故事也被改編成了小說《慾望殺手》（Lust killer）。

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