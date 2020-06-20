川普妻女暗中較勁火藥味濃　前幫傭爆料：根本不像正常家庭

▲伊凡卡遭幫傭爆料，喜歡與繼母較勁。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國記者喬登（Mary Jordan）於16日出版，側寫美國第一夫人的傳記書中，收錄了川普2位前幫傭的訪談，爆料第一家庭夫妻維持著『奇怪的婚姻關係』，還有伊凡卡在家裡如何排擠梅蘭妮雅。這2位幫傭在2018年接受訪談，因為不滿川普偽君子的行為，以及種族歧視等政策而離職。

根據《信使新聞》（The Mercury News）報導，在「梅蘭妮亞．川普不為人知的故事」（The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump）一書中，來自瓜地馬拉的前幫傭維多利亞（Victoria Morales）表示，「我從來沒看過他們像個正常家庭，坐在一起吃飯、講話之類的」，就算會待在同一個空間裡，可是彼此都「不會交流」。

維多利亞2013到2018年擔任幫傭，她表示，第一家庭位於貝德敏斯特鎮（Bedminster）的豪宅中，川普的的臥室在二樓，梅蘭妮亞和兒子拜倫．川普（Barron Trump）在二樓也各有間套房，他們各自過著隔絕的生活。

▼梅蘭妮亞（Melania Trump）與川普牽手同行。（圖／路透）

另外一位在2010年到2013年擔任幫傭的珊卓（Sandra Diaz）則表示，梅蘭妮亞常常看起來很哀傷，或許是因為住在那間豪宅的生活太過隔絕，很少見朋友，每天只能待在家用電腦。書中也有提到，雖然梅蘭妮雅對打掃要求多，但對人比較尊重，相較於川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump），幫傭們比較願意為梅蘭妮雅服務。

幫傭們表示，伊凡卡似乎對繼母梅蘭妮雅不太友善。伊凡卡婚後也在貝德敏斯特鎮擁有豪宅，每次梅蘭妮雅要求傭人打掃時，伊凡卡也喜歡故意同時提出要求，像是在宣示家中主權般較勁。排擠的事還不只這一樁，伊凡卡甚至要求把紐約的「第一夫人辦公室」改成「第一家庭辦公室」，似乎刻意要抹殺繼母的地位。

這兩位幫傭原先都在川普家中服務，然而在川普發表種族歧視的言論後，她們在2018年離職並接受華盛頓郵報與紐約時報的訪問，希望能「揭露川普偽君子的一面以及對移民的不公」。