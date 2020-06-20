70萬人觀注師生對決！16歲高中生用「盧恩字母」寫作文　狂師用3.5小時破解

▲盧恩字母是歐洲中世紀北歐日耳曼民族的語言。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

日本一名高中生日前班上老師出了以「新冠肺炎」為題的作文作業，由於老師表示不限定用日文，於是他突發奇想，使用了已經滅絕的語言「盧恩字母」（Runes）來書寫，原以為會考倒老師，沒想到老師看到後竟然花了3個半小時的時間來「破解」，讓67萬網友直呼太厲害了，不過老師改完後也在考卷上氣的寫下「給我加班費！」

日本16歲高中生「kedamadama」18日在推特上分享自己被老師批改後的作文作業，只見kedamadama先寫出日文的羅馬拼音，再將英文字母轉換成盧恩字母。照片中也可以看到作業上一片「滿江紅」，但並非kedamadama寫錯，而是老師使用紅筆一個字一個字破解了他的作文，將每個盧恩字母再轉換成英文字母，拼出日文的羅馬拼音。

由於這名老師在作業規定中寫了一項「可以使用日文以外的語言書寫」，於是這位高中生先將日文單字的羅馬拼音改成盧恩字母， 想考考老師，沒想到老師先將每個字寫成英文後再翻譯出日文， 最後成功「破解」。

老師改完後也在作業下方寫下評語，「你寫得很不錯，但我花了3個半小時解讀，其實可以用普通文字來寫就好！」並在角落蓋了一個「你很努力」的印章，又畫了一個箭頭表示「這是給我自己的，你給我加班費！」師生互動溫馨又有趣！PO文貼出至今，已近70萬人關注分享、近15萬次轉傳，網友紛紛讚嘆學生的創意點子與導師的無比耐心

盧恩字母又稱為「路泥字母」或「北歐字母」，是歐洲中世紀北歐日耳曼民族的語言，在斯堪地那維亞半島和不列顛半島被廣泛使用，不過在之後漸漸被拉丁字母所取代，並在公元11世紀時正式消失，但目前在上述兩半島中仍能看到許多刻有盧恩字母的古蹟、裝飾和壁畫等等。