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三倍券懂刷卡才夠看！各家銀行搶客方案一次掌握　3大外銀最高回饋破千

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▲信用卡情境圖。（圖／資料照）

▲政府推出振興三倍券，銀行陸續推出回饋方案。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

「振興三倍券」官網今（20）日上線，各銀行信用卡加碼回饋方案一次看，其中渣打、滙豐、星展銀行推出回饋最高，分別最高回饋1,500、1,888、1300元，另外國銀除了提供加碼活動外，同時也可疊加信用卡優惠，最高回饋率達42%，等於把三倍券升級為「四倍券」。

振興三倍券領取方式分為實體券、數位版，其中，數位又分成信用卡、電子票證、電子支付共3種方式，其中信用卡是從7月1日到「振興三倍券」官網開始綁定，7月15日開始累積消費，到12月31日累計滿3,000元帳單可直接扣2,000元。

請繼續往下閱讀...

各家銀行瞄準這波商機，推出各項加碼方案，從外銀來看，渣打銀行針對新戶祭出消費滿3,000元，加碼最高回饋1,500元刷卡金；星展銀行也推出振興計畫，消費滿額最高可享1,888元回饋；滙豐銀行針對新卡用戶綁定三倍券消費最高回饋加碼上看1,300元。

台新銀行振興三倍券加碼方案，只要綁定台新信用卡刷滿3,000元，除了可拿到政府提供的2000元外，額外再享300元刷卡回饋，而前1萬名綁定者，首筆消費滿100元，再送100元，最多加碼回饋400元；此外，持卡人還可疊加台新所有信用卡的既有優惠。

至於新辦卡的民眾只要刷滿3,000元，除了政府提供的2,000元，額外還享有1,000元現金回饋，換句話說，刷3,000元可拿3,000元。

中信銀行力挺政府政策，將於今年7月1日起於中信銀行官網開放中信卡登錄綁定「振興三倍券」，還可提升消費回饋價值，如LINE Pay卡最高享LINE POINTS 15%回饋，以中油Pay加油最高回饋8.8%，於大江購物中心持中信卡單筆消費滿4,500元送900元商品禮券、回饋最高20%（限量200份），並加碼推出「政府送2,000元 中信送2,000台Switch」活動。

北富銀攜手LINE Pay推出3重加碼回饋，新戶最高回饋1,000點LINE POINTS，等於把三倍券升級為「四倍券」，同時也可疊加信用卡優惠，最高回饋率達42%。

元大銀行也推出興三倍券信用卡優惠方案，在活動期間登錄，並使用元大鑽金卡刷滿3,000元且獲政府回饋2,000元的持卡人，可獲得鑽金紅利150元（5%鑽金紅利，含原有1.2%回饋），限額2萬名。此外，客戶來電設定後，新增一般消費單筆達1,000元以上，皆可享3期分期0利率。

國泰世華祭出康是美、遠東SOGO百貨、EZTable等通路刷卡消費滿額，最高享16%回饋；新光銀行前1.5萬登錄卡友，7月1日至9月30日單筆刷滿額回饋330元刷卡金，7月1日至9月30日指定11家多元行動支付刷卡消費並在銀行網頁完成登錄，加碼8%回饋，每月上限200元。

台灣樂天信用卡祭出前1萬名消費滿額者，享刷卡回饋100元；永豐消費滿額享10%加碼回饋，最高送300元，刷幣倍卡享最高18%回饋；高雄銀行消費滿額前2千名，加碼回饋300元，指定通路最高加碼再5%回饋。

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