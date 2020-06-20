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減緩黑斑燒起種族爭議！嬌生宣布停售特定美白產品　全球大牌受檢視

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▲▼ 美國加州爾灣（Irvine）嬌生公司。（圖／路透社）

▲美國加州爾灣（Irvine）嬌生公司。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國嬌生公司（Johnson & Johnson）19日宣布，將停售幾款在亞洲、中東廣受歡迎的美白產品。一名發言人向《路透社》證實，嬌生將停售Clean & Clear Fairness生產線的商品。近期不少過往熱賣的商品因為種族爭議而受到檢視；此前高露潔也說明，正重新評估黑人牙膏系列產品是否涉及種族歧視。

嬌生表示，由於部分商品聲稱能夠減緩黑斑，呈現出白皙膚色勝過原先的膚色，過去幾周受到討論，「這不是我們的初衷－健康的皮膚就是美麗的皮膚。」該公司補充，將不再生產或運送相關產品，但在庫存售出以前，架上仍會保留這些商品一段時間。

據了解，嬌生宣布停售的為露得清（Neutrogena）與可伶可俐（Clean & Clear）部分主打除黑斑的產品，這些商品並未在美國銷售，而是在亞洲與中東出售，頗受到歡迎。

此前，隸屬美國高露潔棕欖（Colgate Palmolive）的「黑人牙膏」系列商品也受到檢視。《英國廣播公司》（BBC）報導，高露潔正評估牙膏產品是否涉及種族的刻板印象。

《紐約時報》指出，全國多家企業都已宣布撤下或改進充滿爭議的品牌或商品。包括美國食品集團「桂格燕麥」（Quaker Oats）宣布停用知名的鬆餅與糖漿品牌「傑邁瑪阿姨」（Aunt Jemima），這個標誌為一名微笑的非裔女性；業者認為這是基於種族刻板印象。

►黑人牙膏涉及種族歧視？　高露潔：品牌名稱將「重新評估」

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