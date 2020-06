減緩黑斑燒起種族爭議！嬌生宣布停售特定美白產品　全球大牌受檢視

▲美國加州爾灣(Irvine)嬌生公司。(圖/路透社)

記者丁維瑀/綜合報導

美國嬌生公司(Johnson & Johnson)19日宣布,將停售幾款在亞洲、中東廣受歡迎的美白產品。一名發言人向《路透社》證實,嬌生將停售Clean & Clear Fairness生產線的商品。近期不少過往熱賣的商品因為種族爭議而受到檢視;此前高露潔也說明,正重新評估黑人牙膏系列產品是否涉及種族歧視。

嬌生表示,由於部分商品聲稱能夠減緩黑斑,呈現出白皙膚色勝過原先的膚色,過去幾周受到討論,「這不是我們的初衷-健康的皮膚就是美麗的皮膚。」該公司補充,將不再生產或運送相關產品,但在庫存售出以前,架上仍會保留這些商品一段時間。

據了解,嬌生宣布停售的為露得清(Neutrogena)與可伶可俐(Clean & Clear)部分主打除黑斑的產品,這些商品並未在美國銷售,而是在亞洲與中東出售,頗受到歡迎。

Johnson & Johnson said it would stop selling skin-lightening creams in Asia and the Middle East. The decision comes after growing pressure on cosmetics makers to end marketing that suggests fair or white skin is better than darker tones. https://t.co/ZXavQybczL