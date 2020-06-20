快訊／振興三倍券官網上線囉！　詳細QA一次看懂

▲三倍券官網。（圖／翻攝三倍券官網）

記者陳心怡／台北報導

振興三倍券將於七月登場，官方網站今（20）日上午10點正式上線！現在就跟著ETtoday新聞雲，一起來看看這個官網裡頭有什麼。

官網包含領取資格、業者列表、常見問答三大部分。

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領取資格含紙本券、信用卡、電子票證、行動支付不同的方式，業者列表則有信用卡、電子票證、行動支付的名單，常見問答收集了一般民眾的問題，整理出26個Q&A。

【三倍券領取4種方式】

紙本券 7/1起，本國國民與有居留證的非本國籍配偶皆可領取

●預訂

～7/1-7/7 國民、有居留證的配偶到本網站預訂，並指定領取超商，可以在網站上直接繳費、也可以去超商事務機印繳費單到櫃檯繳費。

～7/15後 攜帶健保卡和身分證（或居留證）到您指定的超商臨櫃領取。

● 7/15也可以直接到郵局購買

～攜帶健保卡和身分證（或居留證）到郵局。

▲三倍券官網領取資格。（圖／翻攝自三倍券官網）

不想領實體券的，可以選擇信用卡、電子票證、行動支付，這些都是透過綁定資料的方式，才能消費交易。點開官網，裡頭都有詳細的使用說明。

另外，網站也貼心整理常見問題，包含「為什麼不直接發現金兩千元？」、「三倍券能否找零？」、「高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票，是否適用？」、「與訂房網合作的小民宿是否適用？」、「使用信用卡跟電子支付消費時，是否能分辨三倍券禁用的種類？」等等。

▲三倍券官網常見問答。（圖／翻攝自三倍券官網）



▲三倍券官網業者列表。（圖／翻攝自三倍券官網）

值得一提的是，這個官網並沒有開放購買振興券，主要是做說明，提供相關連結網址，因此民眾可別誤以為可以出手買券。另外，官員也提醒，民眾領取數位振興三倍券時，必須「先進行」記名登記並綁定後，才開始累計消費。