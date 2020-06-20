　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

快訊／振興三倍券官網上線囉！　詳細QA一次看懂

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲三倍券官網。（圖／翻攝三倍券官網）

▲三倍券官網。（圖／翻攝三倍券官網）

記者陳心怡／台北報導

振興三倍券將於七月登場，官方網站今（20）日上午10點正式上線！現在就跟著ETtoday新聞雲，一起來看看這個官網裡頭有什麼。

官網包含領取資格、業者列表、常見問答三大部分。

請繼續往下閱讀...

領取資格含紙本券、信用卡、電子票證、行動支付不同的方式，業者列表則有信用卡、電子票證、行動支付的名單，常見問答收集了一般民眾的問題，整理出26個Q&A。

【三倍券領取4種方式】

紙本券 7/1起，本國國民與有居留證的非本國籍配偶皆可領取

●預訂

～7/1-7/7 國民、有居留證的配偶到本網站預訂，並指定領取超商，可以在網站上直接繳費、也可以去超商事務機印繳費單到櫃檯繳費。

～7/15後 攜帶健保卡和身分證（或居留證）到您指定的超商臨櫃領取。

● 7/15也可以直接到郵局購買

～攜帶健保卡和身分證（或居留證）到郵局。

▲三倍券官網。（圖／翻攝自三倍券官網）

▲三倍券官網領取資格。（圖／翻攝自三倍券官網）

不想領實體券的，可以選擇信用卡、電子票證、行動支付，這些都是透過綁定資料的方式，才能消費交易。點開官網，裡頭都有詳細的使用說明。

另外，網站也貼心整理常見問題，包含「為什麼不直接發現金兩千元？」、「三倍券能否找零？」、「高鐵、台鐵或北捷，具使用期限的回數票及1,280定期票，是否適用？」、「與訂房網合作的小民宿是否適用？」、「使用信用卡跟電子支付消費時，是否能分辨三倍券禁用的種類？」等等。

▲三倍券官網。（圖／翻攝自三倍券官網）

▲三倍券官網常見問答。（圖／翻攝自三倍券官網）

▲三倍券官網。（圖／翻攝自三倍券官網）

▲三倍券官網業者列表。（圖／翻攝自三倍券官網）

值得一提的是，這個官網並沒有開放購買振興券，主要是做說明，提供相關連結網址，因此民眾可別誤以為可以出手買券。另外，官員也提醒，民眾領取數位振興三倍券時，必須「先進行」記名登記並綁定後，才開始累計消費。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／祝釩剛認3度染毒！向法官求情「媽病重」：希望別關　下場
2歲蔡桃貴不吃飯…二伯下令罰站！兒哭討抱「她第一反應」被推爆
北市加碼1000元！　柯文哲：嗶3000領3000　回饋10
反骨下架黑人影片！　忍4天委屈回擊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

三倍券懂刷卡才夠看！各家銀行搶客方案一次掌握　3大外銀最高回饋破千

台商窘境浮現！　謝金河：台商西進面臨30年大轉折

快訊／振興三倍券官網上線囉！　詳細QA一次看懂

影／振興三倍券十大QA看過來！經濟部：七月起先登記再消費

國泰金：近4成民眾預期台股「未來半年」走升　解封後情緒轉樂觀

新台幣開盤貶值1分　以29.670元開出

三倍券官網今早十點正式上線！七月起開放預購及帳戶綁定

跛腳經營權！　彰銀改選後首次董事會就遭台新金杯葛

質疑彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法　台新金總座林維俊：遺憾！

南港僅拿下一席泰豐輪胎董事　泰豐再公告出招反制

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

《DD52》學員唱《小幸運》獲茄子蛋肯定　楊丞琳讚：她的歌聲可以參加聲林之王

荷動畫神模擬「各國怎麼打仗的」 美國派無人機、北韓一顆核彈搞定

葉問臘腸短手連擊「活木樁」！柴淡定咬玩具...反差萌翻網友

歡樂大合照秒變「車禍既視感」大師神手P圖網笑翻：超有才！

拜起來！台南「4間月老廟」總整理 單戀、曖昧、穩交各種狀態都適合

三倍券懂刷卡才夠看！各家銀行搶客方案一次掌握　3大外銀最高回饋破千

台商窘境浮現！　謝金河：台商西進面臨30年大轉折

快訊／振興三倍券官網上線囉！　詳細QA一次看懂

影／振興三倍券十大QA看過來！經濟部：七月起先登記再消費

國泰金：近4成民眾預期台股「未來半年」走升　解封後情緒轉樂觀

新台幣開盤貶值1分　以29.670元開出

三倍券官網今早十點正式上線！七月起開放預購及帳戶綁定

跛腳經營權！　彰銀改選後首次董事會就遭台新金杯葛

質疑彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法　台新金總座林維俊：遺憾！

南港僅拿下一席泰豐輪胎董事　泰豐再公告出招反制

估全球疫情10天後破千萬！　張文宏：至少蔓延到明年上半年

林心如、許瑋甯、楊謹華破門驚喜現身！　鄭元暢「被整了」慶生直播：完全被嚇到

撞擊影像曝！「不要怕往前開」小刀架脖劫未鎖門女駕駛　國中生遭逆向撞飛2層樓高

鋼鐵部長的床都是「文件」在睡！陳時中私下超暖「手寫卡片」送防疫團隊

黃健庭任命案惹議　柯文哲：監察院只有民進黨可以當？

丫頭重現14年前經典《123木頭人》：我～很天真！　全場尖叫拍手「她笑吐3字」

減緩黑斑燒起種族爭議！嬌生宣布停售特定美白產品　全球大牌受檢視

隨時自帶濾鏡！韓妞最愛「光圈霜」用途多　這招夏季超實用

T點這樣用Part15／T點8月31日到期　快來換限量全家咖啡

中衛口罩超難搶！她「在這」買到秒殺款驚喜炸　2包入手：沒事多逛就對了

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

財經熱門新聞

三倍券官網今早十點正式上線！七月起開放預購及帳戶綁定

犯了一項就永遠黑名單！　調查：企業最忌諱的面試10大地雷

加油要快！下周油價預估連八漲「九五汽油擬創三個月新高」

影／振興三倍券十大QA看過來！經濟部：七月起先登記再消費

宏達電股東再問是否「送手機」　王雪紅：今年「背包」紀念品很受歡迎

彰銀改選後首次董事會　常董案就遭杯葛

蘋果首入618！天貓賣「iPhone」5小時狂飆20億

振興三倍券官網Coming Soon！經部：四種領取管道「手把手教學」

斥資2.5億元跨國研究！台灣與瑞典37位科學家合作計畫

寶成蔡佩君疫後首度發聲：訂單只看到明年初、未見真正復甦

練台生入股全國數位進軍新北有線電視

快訊／振興三倍券官網上線囉！　詳細QA一次看懂

新光金控大變天　吳東進卸下董座、次女吳欣儒接任總座

正新王朝近親政變！　謝金河感嘆：企業交棒是一個難解的習題

更多熱門

相關新聞

影／振興三倍券十大QA看過來！經濟部：七月起先登記再消費

影／振興三倍券十大QA看過來！經濟部：七月起先登記再消費

振興三倍券將於七月登場，官方網站今（20）日上午十點正式上線，經濟部針對數位三倍券運作模式，收集各方疑難雜症一一解答；官員也提醒，民眾領取數位振興三倍券時，必須「先進行」記名登記並綁定後，才開始累計消費。

三倍券官網今早十點正式上線！七月起開放預購及帳戶綁定

三倍券官網今早十點正式上線！七月起開放預購及帳戶綁定

振興三倍券官網Coming Soon！經部：四種領取管道「手把手教學」

振興三倍券官網Coming Soon！經部：四種領取管道「手把手教學」

6大電商自辦振興　回饋比三倍券更殺

6大電商自辦振興　回饋比三倍券更殺

「振興三倍券」澎湖花火節4天免費玩

「振興三倍券」澎湖花火節4天免費玩

關鍵字：

振興三倍券經濟部

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

冷氣開15分鐘爆炸　消防局曝關鍵

想給女友驚喜！金剛飛回台灣「一開家門看到陌生男」

貼心舉動遭排擠！女教練曝駕訓班潛規則

梧桐妹15歲生日！賈靜雯不遮了「罕見放正面照」

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

遇陌生男持刀搶包　女駕駛逆向撞飛2路人

陳喬恩「謝娜已經不是好朋友」！

蔡依林驚現東部「超狂穿搭」網全歪樓！

嗆苗栗國自產口罩…議員開賣了一片2.5元

明日環食撞期馬雅預言末日！NASA回應了

坐月子不敢洗！醫一查房…驚見她「頭已經爛了」臭爆

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

8500萬夢幻限量法拉利台北現蹤！驚見天王級人物坐車上

更多

最夯影音

更多
伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥

伊能靜女兒遭男同學天天欺負！　秦昊氣哭撂狠話…媽媽嚴厲喝斥
巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

巨大化挑戰！他自製30倍大洋芋片　超狂手作過程網笑翻：會吃到怕XD

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

單親媽推腦麻兒跑134場馬拉松 顧20年不喊苦「謝謝你當我小孩」

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

陳若儀見婆婆只打招呼「害怕說錯話」　林志穎媽媽鼓勵她：把我當成親生母親

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

天文奇景「日環食」周日現台灣！　全台各縣市地圖、時間點一次看懂

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面