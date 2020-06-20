辣模分手5年男友「漂亮臉蛋被開槍轟爆」　老媽姪子全滅口…血跡沿灑客廳！

▲伊莉莎薇塔遭到恐怖情人殺害。（圖／翻攝自MK.ru）



記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯莫斯科日前發生一起恐怖滅門案，一名23歲的辣模跟男友交往五年，因為受夠男友太愛吃醋，於是提出分手，男方多次想要提出和好遭到拒絕，竟凌虐女友、用手銬銬住之後毆打，最後在警方抵達時響起最後四聲槍響，直接將女友的漂亮臉蛋轟爆。

根據俄媒《MK.ru》報導，23歲的伊莉莎薇塔（Elizaveta Khlyupina）因為不滿21歲男友普廷瑟夫（Sevastyan Putintsev）交往五年多來，時常因為不信任、懷疑而口角，所以提出分手。但是普廷瑟夫卻不願意分開，多次跑到伊莉莎薇塔公寓樓下叫囂求合，卻都遭到拒絕。

案發當天，普廷瑟夫再度跑到伊莉莎薇塔家中，將她與母親斯維蘭娜（Svetlana Tivchenko）、4歲姪子綑綁，並將伊莉莎薇塔上了手銬之後一陣毆打，在遭到凌虐的過程中，伊莉莎薇塔一度找到空檔報警。然而卻在報警後不久普廷瑟夫再度失控，對她一陣拳打腳踢。

▲普廷瑟夫開槍打死伊莉莎薇塔的現場。（圖／翻攝自Ласточка）

就在警方趕到現場要求普廷瑟夫開門，卻聽到屋內傳來四聲槍響，立刻決定破門進入，未料卻看到擁有天使臉孔的伊莉莎薇塔跟她母親「臉蛋直接被轟爆」，且身上都有明顯受虐的痕跡，而小姪子早就被殺害。

據警方表示，普廷瑟夫疑似為納粹狂熱份子，且又是恐怖情人，親友得到伊莉莎薇塔與母親、姪子遭到虐殺，都感到相當遺憾難過。鄰居也在製作筆錄時提到，案發當天「女性的尖叫聲讓人相當顫慄」。

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