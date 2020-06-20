解放軍成「敢死隊」拿狼牙棒狂追印度士兵　逼到跳河還肢解屍體

▲中印血腥對峙，「印度人民黨」支持者上街抗議北京。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

中印邊界不平靜，針對15日晚間發生在拉達克加萬谷（Galwan Valley）的對峙事件，印方一名官員透露，即使是手無寸鐵而逃到山坡的士兵，也一路被解放軍追擊並殺害。其他官員則曾形容中國軍方的手法有如「敢死隊」（death squads）。

根據《太陽報》，印方倖存者聲稱，中國軍方的「敢死隊」在可怕的肉搏戰中追捕、屠殺印度士兵，當時解放軍拿著纏繞鐵絲的「帶刺棍棒」一路攻擊。印度軍方透露當時衝突的細節，據悉對戰長達8小時，有500多人涉入其中。

印度官員向News18透露，當晚就算是沒有持武器的士兵逃到山坡，結果還是一樣被殺害，也有死者是想要逃生，最後跳進加勒萬河。印方最後公布23人死亡，預計人數還會增加；中國方面則是43人喪生，不過未獲中方直接證實。

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）指出，印度官方認為解放軍事先拿好武器，早就準備好對峙。甚至《今日印度》（India Today）還稱，有些印度士兵的屍體遭到「肢解」。

拉達克（Ladakh）議員納爾（Jamyang Tsering Namgyal）要求，必須徹底解決與中國的問題，「我們不願印度士兵一再犧牲，不願生活在邊界處的平民受到任何打擾。」

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