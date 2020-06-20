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國泰金：近4成民眾預期台股「未來半年」走升　解封後情緒轉樂觀

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）

▲根據調查，隨著疫情和緩，全球主要國家逐步解封，民眾對經濟、股市樂觀指數雙雙走升。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日發布6月國民經濟信心調查結果，隨著全球主要國家逐步解除防疫管制，景氣與就業展望樂觀指數雙雙走升，同時對股市樂觀情緒也大幅上揚，其中有近4成民眾預期台股未來半年會上漲。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，國發會的4月景氣對策信號維持黃藍燈，領先指標、同時指標同步微幅下滑，但全球主要國家與台灣逐漸解除防疫管制，6月的景氣現況與展望樂觀指數連2個月回升，分別上揚至-42.5及19.3，其中民眾對景氣展望已回到疫情前水準。

請繼續往下閱讀...

至於民眾薪資上漲預期指數也同步走高，6月上揚至-9.4，呈現連2個月上揚。在對景氣與薪資展望上升的情況下，民眾的大額消費意願指數一口氣增至1.3，顯示隨著台灣邁向防疫新生活，民眾大額消費行為也持續復甦。

受到疫情影響，主計總處預估，雖需求減少，但紓困政策支撐，今年經濟成長率可望落在1.3%至1.8%之間。這次6月調查結果也顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值維持在1.3%，高達79%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上，代表多數民眾認為2020年經濟成長有望「保1」。

另在通膨方面，民眾平均通膨預期值維持在0.8%，且有75%的民眾認為今年通貨膨脹率會低於1%，顯示在疫情影響之下，民眾認為通膨緩和。

調查也指出，民眾股市樂觀指數明顯上揚至10.7，連續3個月好轉且幅度大，主要是全球主要地區逐步解除封鎖，並重啟經濟活動，台股隨歐美行情持續反彈，風險偏好指數也上升至3.4，連續2個月提升，同時也回到疫情前水準。

其中，有39%的民眾預期台股未來半年會上漲；另有26%的民眾增加將現金或定存轉進台股投資，但也有51.4%的人因前景尚未明朗化，不改變把錢轉而投資台股的意願。

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