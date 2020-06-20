基本工資7月再漲　澳洲「時薪402元」居全球之冠

實習記者曾筠淇／綜合報導

澳洲公平工作委員會（Fair Work Commission）於19日決定，全國的最低工資將提高1.75%，且首批行業將於今年7月就正式調薪，會有約四分之一的勞工即刻受惠。最低薪資調整後，勞工每週可賺取753.8澳幣（約新台幣1.5萬元）或每小時可得19.84澳幣（約新台幣402元）。

據《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）報導，澳洲公平工作委員會的主席伊恩.羅斯（Iain Ross）昨日宣布，全國的最低工資將提高1.75%，雖然低於工會所要求的4%，但至少最低工資沒有被凍結住，仍值得欣喜。

勞工的最低薪資在上漲後，每週會比以往多得13澳幣（約新台幣264元），一週至少可賺取753.8澳幣（約新台幣1.5萬元）或每小時可得19.84澳幣（約新台幣402元）。不過勞資關係部長暨總檢察長克里斯蒂安.波特（Christian Porter）則指出，受到新冠肺炎疫情的影響，將會使許多行業難以雇員並支付更高的工資。

▲澳洲總理史考特.莫里森。（圖／達志影像／美聯社）

最低工資的調漲時間將依行業類別決定，前線工作者將從7月1日開始調整，如一線醫療人員、社會援助、教學、育兒等相關行業，其餘大多數的行業則從11月1日調薪，如製造業等，而受疫情影響嚴重的行業則從2021年2月1日起，才會開始調整，如房產業、藝術娛樂、航空、零售業、旅遊業等。

澳洲總理史考特.莫里森（Scott Morrison）表示，工資補貼的關鍵在於，可以為雇主提供減少工時以保持人員就業的靈活性，「企業需要有持續的靈活性，才能留住勞工」。

雖然外界對於薪資上漲一事的意見紛歧，不過伊恩.羅斯則表示，過多的薪資上漲對工作不利，但過小的薪資調整則容易讓貧窮的勞工陷入生活困境並削減支出，因此需要權衡「兩極分化」的要求。