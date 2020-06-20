2姐妹公園「披仙女燈迷幻熱舞」　遭暗處殺人魔盯上…捅成雙屍疊草叢！

▲姊妹淘跳彩燈舞，遭到兇手鎖定殺害。（圖／翻攝自Metropolitan Police下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國倫敦一對姊妹，在公園中手握LED「仙女燈」唱歌跳舞，遭到暗處的兇手盯上，竟將兩姊妹殺害之後，丟棄在公園的樹叢堆中，姊妹倆的父母親接獲消息後不敢相信，說要去慶生的女兒就這樣沒有回來。目前警方正在追緝可疑兇手，因為根據DNA檢測，兩姊妹在反抗過程中，應該有抓傷兇手。

綜合外媒報導，46歲的比芭（Bibaa Henry）和27歲的妮可（Nicole Smallman）在5日和朋友一同在公園內同歡，一群人帶著「仙女燈」一邊跳舞，卻沒想到被殺人兇手盯上，在一群人散場之後，剩下兩個姊妹淘邊聊天、跳舞，這名陌生人卻突然上前，拿刀朝兩人身上狂捅。

▲兩姊妹遺體被發現。

比芭跟妮可在掙扎的過程中，同樣也讓兇手受傷，但是兩人仍因為失血過多身亡，被丟棄在公園的樹叢堆中，手機也被丟入池塘內。警方表示，兩人在最後與家人的聯繫時間在7日凌晨，但到了下午就發現了兩人的屍體。

這對姊妹淘的家屬接到消息後，感到相當震驚難過，「我們將會用餘生去接受這個打擊」、「她們都是很棒的人」。而目前尚未追緝到兇手，警方已經鎖定嫌疑人，但也擔心兇手將會再次犯案，僅對外公布「確定是名男性」。

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