他帶家人海釣翻船　「憂爸媽屍體引鯊魚」忍痛放棄…與女友游3hrs求救！

▲萊恩（右）因為船難被迫丟下父母遺體游到安全水域。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲一名男子日前開著小船帶著父母、女友出海釣魚，未料卻在遠海翻船，男子的父母溺斃身亡。這時男子發現，翻船處是鯊魚時常經過的危險區域，擔心父母的遺體會引來鯊魚覓食，最終只能忍痛割捨下父母，帶著女友游了幾小時抵達一處安全水域岸邊求救。

根據英國《太陽報》報導，名叫萊恩（Ryan Oostryck）的男子日前跟父母、女友蓋琳娜（Galina）一起開小漁船前往澳洲外海進行海釣，原本一場溫馨的家庭休息娛樂，卻在該艘小船遭到海浪拍打翻覆之後變調。萊恩的父母在船難中喪生，萊恩跟蓋琳娜在海中載浮載沉，卻發現這塊區域就是時常會有鯊魚出沒的水域。

▲澳洲許多水域都有鯊魚出沒。（圖／取自免費圖庫pxhere）

萊恩經過思考，發現父母的遺體很有可能會引來成群鯊魚的覓食，於是只能忍痛放下父母的遺體，與蓋琳娜游了三公里多，到達一處安全岸邊，接著向在當地露營的人求救。當地警方表示，兩人花了幾個小時終於爬上地面，在求救之後被緊急送醫檢查。

據悉，當天氣候相當好，但是海浪相當大，足夠能拍打翻一餿小船。萊恩的親友得知消息後，婉惜的在臉書上寫下悼念之詞，「希望你的父母會在天上更好」、「萊恩跟蓋琳娜面對的，讓人非常心疼」。

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