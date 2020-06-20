沒戴口罩不准上車！他惱羞「狠咬司機頸部」吐口水...鮮血狂噴縫不起來

▲南韓首爾麻浦區的09路社區公車。（圖／翻攝自維基百科）

記者羅翊宬／編譯

南韓防疫當局5月底強制大眾運輸乘客需義務配戴口罩，違者可被司機請下車。然而近期天氣日趨炎熱，不少民眾拒絕配合，一名50多歲的男性對熱心提醒的乘客吐口水洩憤，甚至狠咬司機的頸部，導致司機頸部當場慘噴鮮血，送醫後仍嚴重到無法馬上進行縫合手術。

根據《韓國日報》，首爾廣津警察署表示，18日一名50多歲的男子在未依規定配戴口罩的情況下搭上一輛社區公車，在司機提醒戴口罩才能上車後，內心開始累積怒火。與其中一名好心提醒的乘客起口角衝突，之後又槓上欲阻止衝突的另名乘客，不僅口出穢言、狂搧對方巴掌、勒頸，還在臉上吐口水。司機出面制止時，又狠咬司機的頸部，導致其鮮血直流，最後被警方以現行犯逮捕。

一名目擊全程的乘客表示，「他根本沒戴口罩，上車被司機勸導後，開始怒嗆、毆打司機......」

近日類似案例在南韓社會頻傳，首爾中區某乘客搭乘公車時，因未戴口罩而與司機起口角，車上大鬧30分鐘。首爾地方警察廳長李龍杓（이용표）表示，將嚴懲未依規定戴口罩、擾亂交通秩序的乘客。

根據南韓防疫當局統計資料，截至今（20）日0時，全境新增67名新冠肺炎（COVID-19）確診者，其中31例為境外移入，創下近76天以來境外移入新增案例最高紀錄。

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