WHO警告：疫情進入「新的危險階段」！　全球日增15萬例創新高

▲ 世衛（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情平穩，但全球多國狀況持續惡化，累計875萬人確診，其中46萬人死亡。世界衛生組織（WHO）19日警告，新冠病毒大流行已經進入「新的危險階段」，日增病例數創下歷史新高。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）19日在日內瓦記者會上表示，18日通報的新病例達到15萬，疫情爆發以來單日新病例創新高。其中將近一半來自美洲，還有大量集中在南亞及中東。

譚德塞指出，「許多人對待在家中感到厭倦，這可以理解。各國都渴望開放社會與經濟，這也可以理解。但病毒仍在快速傳播，且依然致命。大多數人都很容易感染。」

他呼籲，各國領導人及大眾須對病毒「保持高度警戒」，遵守基本的措施，持續與他人保持距離，感覺不適就待在家裡，咳嗽時摀住口鼻，必要時戴上口罩並勤洗手。

WHO持續警告各國，隨著部分國家疫情趨穩，其他看似已經取得控制的地區會再度爆發。譚德塞19日表示，世界將戰勝這場傳染病，並為未來的危機做好更完善的準備。

譚德塞也提到，世衛相當關注中低收入國家疫情，「新冠肺炎顯示，直到我們全都安全以前，沒有人是安全的。唯有將政治擺在一旁、真正地相互合作，我們才能有所作為。」

針對新冠疫苗，世衛則表示，目前有至少141種正在研發，至少13種已經進入臨床試驗階段。譚德塞說明，找到安全有效的疫苗將是個非常困難的過程。

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