文在寅臉上丟菸蒂！　北韓最新「報復行動」曝光：空飄反南韓傳單

▲ 反文在寅的傳單被丟上許多菸蒂。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓以脫北者空飄傳單問題為由，16日炸毀位於開城工業區的兩韓共同聯絡辦事處，朝鮮半島緊張情勢蔓延。北韓官媒今（20日）早曝光最新報復行動，印刷大量反南韓傳單、將菸蒂丟在印有南韓總統文在寅的傳單上，要讓南韓體會北韓受到的侮辱。

北韓《朝中社》20日刊登報導指出，為了散布反南韓傳單，正式推動準備工作，「我們人民的報復聖戰已經演變成懲罰惡徒的對南韓傳單鬥爭」，各地都開始著手準備。出版社大量印刷傳單，細數南韓罪行的訴狀也堆積如山。只要各大學的青年、學生們進到邊境地區，就會展開大規模空飄傳單行動。

▲▼ 北韓民眾整理傳單。（圖／朝中社）

《朝中社》公開的照片中可見，北韓民眾戴著口罩整理一疊疊傳單。其中一份傳單印著文在寅飲用茶水的照片，臉上則印上「都吃光了呢……連北南協議書也是」的字樣，暗指南韓違反兩韓協議，再丟上抽過的菸蒂。

除了《朝中社》以外，這些照片也登上全國民眾都會閱讀的勞動黨機關報《勞動新聞》。文在寅2018年9月出訪北韓時，曾在15萬平壤市民面前發表演說。南韓《韓聯社》分析，平壤當局為消除人民對文在寅的好感，才刻意以此提升強調對他的敵意。

由於兩韓近日爭端始於脫北者攻擊北韓領導人金正恩的傳單，北韓刻意公開攻擊南韓元首的傳單，也是為了以牙還牙。《朝中社》在報導中便提到，南韓也要遭受相同的事情「才會知道感覺有多差」。

▼ 北韓準備散布大量傳單。（圖／朝中社）

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