印度總理誓言「動用軍隊」捍衛領土！　駁邊境失守、士兵被俘

▲印度總理莫迪（Narendra Modi）反駁邊境失守、士兵被俘的消息，誓言動用軍隊捍衛領土。（圖／（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

印中5月以來屢傳邊境衝突，15、16日又在拉達克地區加萬谷爆發鬥毆。印度外交部先前表示，這次爭端起因於中方試圖跨越邊境，另一政府消息人士透露，中方遣返10名被俘印軍。但印度總理莫迪（Narendra Modi）19日卻說，邊境未被入侵，也沒有任何人或據點遭到挾持或占領，軍隊將採取所有必要措施，保護領土與邊境，維護主權。

綜合BBC、《路透社》報導，莫迪19日在電視演講中表示，「沒有人入侵我們的邊境……我們領土上也沒有任何人或據點被挾持」。他透露，印度軍隊已經獲得授權，可以採取一切必要措施保護國家領土，維護邊境安全，「整個國家都對於中國採取的行動感到受傷且憤怒。印度想要和平和友誼，但維護主權是最重要的」。

▲印中邊境拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）的衛星影像。（圖／路透）

▲印中5月以來頻傳邊境衝突。圖為印度派兵前往拉達克地區。（圖／路透）

印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）於17日向中國一名資深外交官員表示，這次爭端起因於「中方試圖在實際控制線（LAC）我方一側的加萬谷建造一棟建築」。此外，一名政府消息人士19日稍早也透露，中方18日晚間遣返了10名在戰鬥中被俘的印度士兵。

儘管中國外交部發言人趙立堅（Zhao Lijian）否認拘留任何印度士兵，印度軍方也沒有針對此消息發表評論，但外媒仍指出，莫迪面臨2014年上任以來最大一次外交政策挑戰，遭反對黨質疑沒有做好充分準備，而他19日的說法似乎是在淡化衝突嚴重性。

印中5月以來頻在拉德克地區的加萬谷爆發邊境衝突，15、16日的鬥毆導致印方20名士兵死亡，據傳還有76人受傷，中方則尚未證實傷亡狀況。兩國互相指責對方跨越邊境、挑起爭端，但雙邊軍方目前正在舉行會談，試圖緩和局勢。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！