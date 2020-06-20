見懷孕前女友與新歡「親密上車」！僧侶持刀活活砍死　一屍兩命

▲泰國發生一起僧侶砍人命案。示意圖與本案無關。（圖／PIXABAY）

圖、文／CTWANT

僧侶原本應該擁有最慈悲的心腸，沒想到竟會痛下殺手，且對象竟是自己懷胎8月的前女友。泰國57歲僧侶烏姆（Um Deeruenram）長期受到33歲蘭帕（Lampai Bualoi）威脅，又見她另結新歡，因此怒不可遏持彎刀衝上前將人活活砍死，釀成一屍兩命的悲劇。

根據《KOMPAS》報導，烏姆與蘭帕交往10多年，但最後不歡而散。烏姆19日開車行經蘭帕家時，發現蘭帕與新歡從屋子裡走出來，2人舉止相當親密，一氣之下便開車衝撞他們的車子，再拿彎刀朝蘭帕怒砍，砍出多條又長又深的傷口；而蘭帕的新歡見狀，居然沒有保護自己的女人，竟當場逃跑。

警方到場後，將穿著袈裟的烏姆逮捕。烏姆的朋友表示，烏姆與蘭帕交往多年，分手後女方交了其他男友，卻常常回來找烏姆討錢，若不給就揚言要把2人交往過的事情說出去，或者公開肚子裡的孩子就是烏姆的，讓他斷送佛門生涯。

而烏姆被捕後供稱，自己看到前女友另結新歡，加上長期受到威脅，才會忍不住衝動殺人；至於詳細犯案動機，警方還要調查釐清。

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