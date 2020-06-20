印度掀反中潮卻「認錯人」！　怒燒了「中國總理金正恩」肖像

▲ 新德里示威者焚燒中國產品。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中印邊境15日深夜爆發流血衝突，造成多人傷亡。印度官員證實，有20名士兵喪命，更指控中國軍隊事先準備「土製狼牙棒」攻擊，點燃人民憤怒情緒。民眾氣得抵制中國貨、焚燒中國製品，未料一群抗議者欲焚燒中國國家主席習近平的肖像，卻將北韓領導人金正恩誤認成他。

當地媒體指出，中國入侵印度領土，殺死20名士兵，掀起全國各地抗議活動，其中大多呼籲抵制中國貨，並優先購買國產商品。人民權利黨主席亞達夫（Pappu Yadav）日前便爬上怪手，將一家中國手機製造商的橫幅塗黑。他和支持者也破壞中國產品的廣告看板，向中國傳達訊息——北京不能用印度人的錢來殺死印度士兵。

Kim Jong = snapdeal. Bhakt Logic. https://t.co/1Js5QdUqSH — Vir Das (@thevirdas) June 18, 2020

西孟加拉邦印度人民黨公司（BJP）工人18日則在社群媒體上傳一段抵制中國抗議現場的影片，欲焚燒習近平的肖像，卻對著鏡頭說是「中國總理金正恩」（Chinese Prime Minister Kim Jong Un）。

一名網友回應，「每次我都覺得，他們應該沒辦法再更蠢了吧。這真的太蠢了，我笑到停不下來。」另一名關注環境與全球暖化的網友則表示，「我真的很想知道是誰發起這個活動。這除了污染環境之外，到底還有什麼作用？」

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