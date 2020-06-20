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美參院軍委會通過《太平洋威懾倡議》！　2年撥2039億助台、越抗中

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▲▼2018環太平洋軍演。（圖／路透社）

▲中美角力強度繼續上升，美軍瞄準中國，在西太平洋加強部署。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國參議院軍事委員會日前通過2021年度國防授權法案（NDAA），總額7400億美元，其中針對中國對越南和台灣威脅的反制，設立了《太平洋威懾倡議》，未來2年將投入69億美元的資金，加強美軍在西太平洋的部署，並協助台、越在軍備上提升實力。

根據《美國之音》報導，《太平洋威懾倡議》（Pacific Deterrence Initiative）被視為《2018年亞洲再保證倡議法》（Asia Reassurance Initiative Act of 2018）的延伸；參議院軍事委員會10日通過7400億美元（約新台幣21.86兆元）的NDAA中，於2021年會先撥出14億美元（約新台幣413.7億元），2022年再撥出55億美元（約新台幣1625.4億元）資金，提升美軍西太平洋部署的強度。

美國海軍近來頻繁派出船艦通過台灣海峽，也多次派出軍機活動，一方面向台北當局及台灣人民展現盟友的姿態，一方面向威嚇激怒北京當局。

台灣的中國高級政策研究理事會智庫（CCAPS）秘書長楊（Andrew Yang）表示，「很明顯地，中國面對這種類型的軍事合作聯盟，一定會以非常消極和非常敵對的態度應對。」

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