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影／振興三倍券十大QA看過來！經濟部：七月起先登記再消費

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▲振興三倍券將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案。（圖／行政院提供）

▲振興三倍券將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案。（圖／行政院提供）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券將於七月登場，官方網站今（20）日上午十點正式上線，經濟部針對數位三倍券運作模式，收集各方疑難雜症一一解答；官員也提醒，民眾領取數位振興三倍券時，必須「先進行」記名登記並綁定後，才開始累計消費。

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經濟部表示，民眾至參與活動之電子票證平台網站登錄及上傳身分證明文件，經驗證後即可完成實名制登記，針對不少民眾並不清楚領取數位振興三倍券的流程，中小企業處也列出十大問答詳解，供民眾參考：

Q1：什麼時候開始買? 怎麼用?怎麼領?
A1：民眾可選擇下列任一種方式綁定使用：一、行動支付：需先下載參與活動之行動支付 APP，於 12/31 前完成綁定並累計消費滿 3,000 元，消費滿額8天後收到 APP 通知後，直接轉入 2,000 元 至 APP 帳戶。

二、電子票證：需先申請參與活動之記名制卡片，於 12/31 前完成綁定並累計 消費滿 3,000 元，消費滿額 8 天後收到簡訊通知後，直接到超商靠卡回存 2,000 元。

三、信用卡：需先選擇參與活動之信用卡，於 12/31 前完成綁定並累計消費滿 3,000 元，消費滿額8天後，收到簡訊通知，隔月帳單直接扣2,000 元。

Q2：一定要消費滿 3,000 元，才有回饋嗎?
A2：對。若累計消費未達 3,000 元，則無法申請滿額回饋。

Q3：可以用到什麼時候？領到回饋有時效限制嗎?
A3：使用期間 7/15至12/31。回饋金沒有使用時效限制，包括行動支付、電子票證領到優惠後，花完為止；信用卡領到優惠後，直接抵扣帳單。

▲▲振興三倍券將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案。圖為行政院副院長沈榮津。（圖／記者黃克翔攝）

▲振興三倍券將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案。圖為行政院副院長沈榮津。（圖／記者黃克翔攝）

Q4：消費滿 3,000 元，最晚何時可以拿到回饋？
A4：使用數位振興三倍券消費滿 3,000 元，收到簡訊通知，最晚次月帳單額度得到回饋。

Q5：什麼是實名制? 為何振興三倍券要推動實名制？
A5：實名制是指使用人須以真實姓名檢覈並登記其身分資料的制度。振興三倍券每位民眾只能選擇一種領取，故採「實名制」確認身分，才能公平分配，使國家資源得到最大的效益。

Q6：我有綁定使用信用卡、行動支付或電子票證，還可以領取紙本振興三倍券嗎？
A6：只要還沒有請領振興三倍券的回饋之前，民眾還是可以選擇領取紙本振興三倍券，惟重新綁定後，消費累計將重新計算。

Q7：可以重新綁定數位工具，選擇不同支付工具嗎？
A7：只要在還沒請領振興三倍券回饋前或領取紙本振興三倍券前，都可以重新綁定，但消費累計重新計算。

▲振興三倍券如何領取，經濟部用簡易圖表，幫助大家瞭解。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

▲振興三倍券如何領取，經濟部用簡易圖表，幫助大家瞭解。（圖／翻攝自Facebook／經濟部）

Q8：如果使用行動支付綁定信用卡，請問回饋到哪項支付工具？
A8：會以民眾所選擇綁定的數位支付工具來做回饋。例如：民眾綁定信用卡，雖使用行動支付來消費，仍計算在信用卡累計之中。相反的，若民眾綁定行動支付則以行動支付來回饋。

Q9：若未成年子女要使用數位支付，該如何使用? 可以用附卡？
A9：電子票證：未成年子女，可至電子票證業者平台進行記名並綁定後，即可進行消費累計。

信用卡：15 歲以上未成年子女，可使用父母提供之信用卡附卡綁定後，即可進行消費累計。

Q10：用信用卡、行動支付及電子票證等數位工具，購買 APP 也算振興三倍券 累計消費？
A10：不可以，購買 APP 屬於線上交易，所以，使用信用卡、行動支付及電子票 證皆不可累計振興三倍券消費。


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