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羅斯福號前艦長復職路二度反轉！　海軍發現「防疫嚴重疏失」：若在任也拔官

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▲▼「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）前艦長克勞齊（Brett Crozier）也確診新冠肺炎。（圖／路透）

▲「羅斯福號」前艦長克勞齊也確診新冠肺炎。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國海軍航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）艦長克勞齊（Capt. Brett Crozier）復職之路大轉折；經過深入調查後，海軍發現克勞齊在4月艦上官兵群聚感染事件中的指揮過程，有其嚴重疏失，因此承認先前調查有疏漏，並推翻一開始支持克勞齊復職的態度，由海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）宣布，不會讓克勞齊復職，而是調派他至其他單位。

CNN報導，海軍最新的調查顯示，克勞齊擔任艦長在疫情期間，犯下了數項錯誤；吉爾迪在五角大廈的簡報會上指出，克勞齊和航空母艦打擊群的指揮官少將貝克（Stuart Baker），「做得不夠，他們完成首要義務後，沒有立即遵照我們的守則，對船上疫情擴散進行應變。」

吉爾迪表示，貝克和克勞齊的表現都有損於海軍對一個指揮官的期待，「如果我之前就知道我今天所得知的，我就不會推薦要讓克勞齊復職。甚至如果克勞齊現在還是指揮官的話，我就會解除他的指揮權。」

▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲▼海軍調查後決定，不讓克勞齊重返羅斯福號的指揮崗位。（圖／取自USPACFLT網站／路透）

▲▼艦長布雷特•克羅齊爾上尉（Brett Crozier）。（圖／路透）

海軍的深入報告指出，克勞齊不只在疫情於艙內擴散時沒有強制官兵做好社交距離，也沒有在航空母艦靠港時，就立刻有效地讓官兵下船，反而還拖延了一段時間，徒增擴大傳染的風險。此外，克勞齊沒有適當遵照防疫守則，事先預防疫情登船，也讓該事件釀成美軍醜聞，有損雄風。

吉爾迪說，「我不會讓克勞齊重回羅斯福號航空母艦的指揮官崗位，也不會讓他執掌未來的指揮權。克勞齊會被調職。」站在吉爾迪旁邊的還有上月29日宣誓就職的海軍部長布蘭斯韋特（Kenneth Braithwaite）。

五角大廈首席發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）在一項聲明中表示，國防部長艾斯培（Mark Esper）於當天上午已聽取簡報，他相信調查結果是經過周全完整，以及公平的過程所得出的，因此支持海軍根據他們的發現所下的決定。克勞齊則表示，希望繼續留在海軍。

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