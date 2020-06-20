三倍券官網今早十點正式上線！七月起開放預購及帳戶綁定

▲振興三倍券七月即將登場，官方建置的網站預計6月20日上線。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券七月登場，官方網站今（20）日早上十點將正式上線，經濟部官員表示，包括紙本券、信用卡、電子票證及行動支付等領取方式，屆時都會手把手教學，讓民眾方便好領，其間支援九大行動支付平台，並將在7月1日起開放預購及帳戶綁定。

振興三倍券將在7月1日開放實體預購與綁定數位工具，為方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案，蔡政府已建置振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/），而經濟部公布通過審查參與三倍券的信用卡、電子支付與電子票證共49家業者，相關優惠方案屆時可望統整於此，號召全民攜手創造「全台最大年中慶」。

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▲懶人包一次看！「振興三倍券」首波加碼優惠出爐 渣打、匯豐最高回饋1500元刷卡金。（圖／經濟部提供）

官員指出，行政院將推出的三倍券官網，讓民眾可以快速查詢相關訊息，今天上線的目的在於提前教學及壓力測試，包括方案介紹、領取管道及懶人包資訊，也可能加上多語言介面以方便新住民使用，將待上線後將正式向外界說明。

官員指出，經濟部目前正在研議的懶人包定名為「振興三倍券各界關切議題QA」，其中共分成八大項目，分別為「三倍券發放使用」、「三倍券使用與排除範圍」、「信用卡及電子支付使用疑義」、「三倍券兌領」、「三倍券是否適用禮券定型化契約」、「質疑三倍券發放效果」、「三倍券是否能用來套利」、「個資問題」，總計共38個不同問題與解答。

經濟部表示，「振興經濟刺激消費優惠措施計畫」共有51家業者提出方案來申請，包括4家電子票證、30家行動支付與34家信用卡業者，目前已通過49家業者方案；官員預估，將有七成民眾選擇非實體管道領取三倍券，整體可望創造1000億元消費振興國內經濟。

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