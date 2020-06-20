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全球近46萬死！美破221萬例確診　義大利研究驚曝：12月就存在病毒

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▲▼ 義大利威尼斯。（圖／路透）

▲義大利威尼斯因疫情爆發，旅客人潮驟減，水質一度清澈如工業革命之前。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間20日上午5點30分，全球累計856萬9962例確診、45萬7388死；美國已經突破220萬人感染，單日增長病例數仍破2萬例或更多，巴西則有機會在周末結束前，達到破百萬確診。另外義大利最新研究發現，該國早在去年12月就有2019新型冠狀病毒存在，比首起本土病例還早上2個月。

根據約翰霍普金斯大學統計，美國累計確診221萬5587例確診、11萬8991死、59萬9115人痊癒、2540萬3498人已完成篩檢。巴西累計97萬8142例確診、4萬7748死；俄羅斯累計56萬8292例確診、7831死；印度38萬532例確診、1萬2573死；英國累計30萬3281例確診、4萬2546死，上述為突破30萬例確診的國家。

拉丁美洲疫情即將接近高點，祕魯持續「飆車」，全球排名已經迅速上升至第7位，累計24萬4388確診、7461死。祕魯鄰國智利確診人數也來到23萬1393例、4093死，成為全球第9大疫情國家。

義大利累計23萬8011例確診、3萬4561死。根據義大利國家衛生院針對汙水進行研究發現，其中的2019新型冠狀病毒，竟在去年12月就存在於義北兩大城，比今年2月本土確診病例還要提早2個月，甚至比大爆發的2月底3月初，還要早上3個月左右。

研究的時間跨度從2019年10月到2020年2月，共有40件汙水樣本，並在2個實驗室以2種不同試驗方法進行。結果證實米蘭去年12月18日的汙水中，就已存在2019新型冠狀病毒，而波隆則是在今年1月29日採集地汙水樣本中，發現該病毒。

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