研究：新冠肺炎染疫首週　汙染環境力最強

▲新冠肺癌疫情持續延燒。（圖／路透）

文／中央社新加坡19日綜合外電報導

新加坡國家傳染病中心一項新研究顯示，新冠肺炎患者在染疫首週汙染環境能力達到高峰，之後就會大幅降低。這表示出院患者不會再產生病毒，也不會汙染環境，不需要歧視他們。

新加坡「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，新加坡國家傳染病中心（NCID）的研究人員在30個收治2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）患者的負壓病房採集環境表面樣本，包括從病床扶手、櫃子、椅子與馬桶座位等病房內最常被接觸的表面。

▲採樣結果發現，無論新冠肺炎病患症狀輕重，在染疫首週病房內環境表面病毒汙染程度都相對高出許多。（圖／路透社）



採樣結果發現，無論新冠肺炎病患症狀輕重，在染疫首週病房內環境表面病毒汙染程度都相對高出許多。而隨著染病時間越久，病房內經常被接觸表面的病毒汙染程度也跟著降低。

研究還發現，在採樣的負壓病房當中的3個加護病房，都未在環境表面發現病毒汙染。新加坡國家傳染病中心表示：「這可能顯示，住在加護病房的患者產生較少病毒，因為他們通常已處於染疫第二週。」

新加坡國家傳染病中心說，希望這份研究結果，能協助降低新冠肺炎出院患者受到的社會歧視。