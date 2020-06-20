義大利去年12月就有冠狀病毒　較首例確診早2個月

▲義大利去年12月就有冠狀病毒。（圖／路透）

文／中央社羅馬19日綜合外電報導

義大利國家衛生院針對污水所進行的研究發現，引發新冠肺炎的冠狀病毒去年12月就已經出現在義大利北部兩座大城，時間比首起本土確診病例還早了兩個月。

義大利國家衛生院（Italian National Institute of Health）水質專家拉羅沙（Giuseppina La Rosa）率領的團隊，從2019年10月至2020年2月檢查了40件污水樣本。

研究是在兩間實驗室以兩種不同的方法進行，檢測結果證實，去年12月18日米蘭（Milan）和杜林（Turin）的污水樣本就已經存在SARS-Cov-2病毒，今年1月29日在波隆那（Bologna）採集的污水樣本也發現病毒。

SARS-CoV-2是引發2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的病毒學名，義大利是在今年2月中旬確診首起已知的本土病例。

義大利國家衛生院表示，這項研究結果「有助於瞭解病毒在義大利蔓延的起始」。

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間19日11時（台灣19日晚間7時），義大利的累計確診總數為23萬8159例，其中有3萬4514人病故。