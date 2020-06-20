蘋果因染疫升高再度關閉部分商店　美股收低208點

▲美股收低208點。（圖／路透社）
文／中央社紐約19日綜合外電報導
因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例升高，蘋果公司（Apple）將再度關閉一些已恢復營業的商店，美股道瓊工業指數和標準普爾500指數未能守住盤中漲點，終場收低。
道瓊工業指數終場下跌208.64點，或0.80%，收在25871.46點；標準普爾500指數下跌17.60點，或0.56%，收在3097.74點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲3.074點，或0.03%，收在9946.125點。
▲美股收低208點。（圖／路透社）
文／中央社紐約19日綜合外電報導
因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例升高，蘋果公司（Apple）將再度關閉一些已恢復營業的商店，美股道瓊工業指數和標準普爾500指數未能守住盤中漲點，終場收低。
道瓊工業指數終場下跌208.64點，或0.80%，收在25871.46點；標準普爾500指數下跌17.60點，或0.56%，收在3097.74點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲3.074點，或0.03%，收在9946.125點。
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