瑞典前市長聲援「推翻偉人雕像運動」：用環保少女雕像取代卡爾十二世

▲瑞典前市長呼籲，用環保少女童貝里(Greta Thunberg)的雕像，取代卡爾十二世（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

美國黑人佛洛伊德之死，不僅在全美引發示威暴動潮，在歐洲各國也引發相關的聲援示威活動，甚至還有示威群眾以「種族主義者」、「奴隸販子」等理由，推翻過去的偉人雕像或紀念碑。在瑞典則有一位前市長呼籲，用環保少女童貝里（Greta Thunberg）的雕像取代瑞典17~18世紀的英雄「卡爾十二世」（Karl XII）。

根據俄羅斯媒體《衛星通訊社》報導，瑞典一位前任市長比約格林（Jan Björinge）呼籲，應該響應美國與部分歐洲國家的「推翻種族主義者雕像運動」，可以讓「氣候變遷活動家」童貝里的雕像取代卡爾十二世，「這有助於建立一個更人道、更永續的世界」。

比約格林強調，列寧與伊拉克總統海珊的雕像都被拆掉了，這些雕像多年來陸續在各地推翻，因為這反映了「壓迫者的價值觀」。

▲卡爾十二世是瑞典的英雄，但是有人提議應用環保少女的雕像取代。（圖／翻攝自Google map）



比約格林更點名瑞典國家遺產委員會，應該採取更順應合理的態度，使公共場所擺脫邪惡行為和過時價值的象徵，取而代之的是在公園和廣場上堆滿促進凝聚力和仁慈社會的精神象徵。

卡爾十二世在歷史上是一個非常兩極化的人物，15歲就即位國王，10年內領軍戰勝丹麥、波蘭、俄羅斯，也因此被大文豪伏爾泰稱讚是戰爭天才與偉大英雄，但是也因為他的好戰，接連敗給俄羅斯，使瑞典的國力迅速衰退，因此也有人認為卡爾十二世是個嗜血的好戰分子，不過卡爾十二世在瑞典的愛國圈，一直是個重要的象徵。

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