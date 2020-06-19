振興三倍券官網Coming Soon！經部：四種領取管道「手把手教學」

▲振興三倍券七月即將登場，官方建置的網站預計6月20日上線。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

「振興三倍券」政策將在七月登場，民眾好奇有哪些領取管道及加碼回饋方案？經濟部表示，三倍券官網將在明（20）日上線，其中台灣Pay提出消費滿三千，最高回饋一千；街口支付則是有消費就享回饋，滿額還能再送禮；橘子支付也推出消費滿三千就送兩百的優惠。

為振興與活絡國內經濟，行政院宣佈振興三倍券自7月1日起開放申請，採行紙本、電子支付、電子票證、信用卡等多元管道，並從7月15日開放累計、索取使用；其中，實體紙本的面額則分為500元券4張與200元券5張。

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▲經濟部持續彙整振興三倍券加碼回饋方案。（圖／經濟部提供）

三倍券上路倒數計時，行政院明天將推出三倍券官網，早上十點正式上線。另外為解決民眾疑惑，經濟部也將彙整常見問題與解答，包含多元領取管道、不同購物網站使用規範及可使用的項目等教學。

經濟部官員指出，三倍券上路前列出適用的網購「白名單」，電商排除在外是原則，規劃將「線上付費、實地體驗」的廠商納入三倍券適用範圍，例如網購展覽、演唱會、職棒體育賽事等門票就可適用，將採雙軌進行，由相關部會主動列舉，也會讓業者自行申請。

依據規劃，可適用三倍券的範圍還包括：身心障礙團體只開放線上捐款；排除線上支付的學校學雜費、私立補習班等；於高鐵及台鐵購買有使用期限的回數票；另外，醫療院所掛號費與不具禮券性質的餐廳現金抵用券也能適用。



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