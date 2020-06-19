南港僅拿下一席泰豐輪胎董事　泰豐再公告出招反制

▲泰豐輪胎今年五月間公告將發行私募特別股，合計20萬張股票。（圖／翻攝自泰豐官網）

記者林淑慧／台北報導

泰豐輪胎經營權之爭備受關注，泰豐輪胎今（19）日股東會進行董事改選，第一大股東南港輪胎最終僅拿下一席董事；另外，泰豐輪胎也在晚間公告，針對競業之新任代表人董事江慶興及其所代表之法人股東南港輪胎行使歸入權。

依據泰豐財報，去年度公布前十大股東，南港輪胎持股比率已經超越單一第一大股東泰富投資，持股為6.03%，今年提名2席董事及1席獨立董事參加泰豐改選，而泰豐則在今年五月公告發行私募普通股與特別股共計20萬張股票，並發佈由副總經理陳重義陞任總經理，展現捍衛公司經營權的決心。

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依據泰豐輪胎公告，新任董事名單中，由江慶興作為南港輪胎代表人，其他董事名單包括泰豐輪胎代表人馬述健，美克森企業代表人馬紹祥，大天投資代表人馬佩君，馬岐山基金會代表人吳德豐，馬岐山基金會代表人陳重義；獨立董事名單為李天祥、左偉莉、周倖如。

大股東南港輪胎也針對改選結果發佈書面聲明表示，身為泰豐大股東，加入董事會是希望讓公司運作能脫離家族企業侷限，讓經營面更透明化，強化有效監督，以追求股東最大利益。未來更希望進一步展開合作、追求雙贏，一起共同合作、經營、開發策略聯盟等，一起打世界盃。

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