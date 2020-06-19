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新光金：新董座許澎「無縫接軌」　新總座吳欣儒帶領數位轉型成效卓著

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▲▼2019台北金融科技展，新光金控副董事長李紀珠、新光銀行副董事長吳欣儒。（圖／記者湯興漢攝）

▲李紀珠（右）續任新光金副董事長，新光銀行副董事長吳欣儒（左），將接任新光金總經理。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

新光金控（2888）今（19）日召開股東會，董監改選後，新董事會推選許澎擔任董事長，李紀珠續任副董事長，吳欣儒擔任總經理。晚間，新光金也發出新聞稿，介紹新任董總的學經歷，以及公司近年營運狀況，但並未對吳東進卸任董事長一事，多做說明。

新光金指出，新推選的董事長許澎曾任新光金控總經理及副董事長，以其精算專長在金融專業領域服務40多年，歷任做過精算業務、團體保險業務，於2008年擔任新光金控總經理，2012年升任副董事長，對金控業務嫻熟，可無縫接軌帶領新光金控持續穩健經營。

請繼續往下閱讀...

吳欣儒在金融機構資歷豐富長達16年，曾任外商銀行副總裁，歷任新光金控副總經理、新光銀行副董事長，任職期間參與大型合併及業務轉型計畫，發揮財務及溝通專長，近年擔任新光金數位金融小組的召集人，推動子公司電子支付、信用卡、數位用戶等相關業務發展，帶領新光金控數位轉型，成效卓著。

新光金指出，各項經營決策均以合法合規為前提，在嚴格的金融監理之下，透過整合行銷與客戶關係管理(CRM)系統提供客戶完整的金融商品與服務，經營績效再創佳績，合併稅後淨利創下金控成立以來新高，達166.30億元，較前一年度成長58.7%，合併綜合淨利達468.81億元，每股盈餘為 1.34 元；歷年跨售效益也創新高，108 年增加至新台幣 23.7 億元，較前一年度成長 12.9%。

另股東會亦通過108年度盈餘分配案，除依章程優先配發特別股股息外，普通股將發放現金股利50.4億元，依增資後流通在外普通股計算每股約0.388元，分配後剩餘之未分配盈餘約229億，有助未來穩定配息之股利政策。

新光人壽營運表現亮眼，合併稅後淨利為 92.47 億元，較前一年度成長 75.7%。新光銀行合併稅後淨利為 55.23 億元，較前一年度成長 5.9%。元富證券加入金控後集團綜效顯現，亦繳出不錯的成績，合併稅後淨利達 15.42 億元，較前一年度成長 85.7%，成為金控第三獲利引擎。新光投信資產管理規模及稅後淨利分別較前一年度成長152.4%及 133.4%；新光金保代保費收入及稅後淨利分別較前一年度成長 8.7%及 3.7%。

因應全球高齡化議題，新光金控整合子公司及關係企業各項資源，在板橋油庫口地區打造全齡生活園區-新板傑仕堡，園區由醫療診所大樓、新型態出租住宅及旅館大樓3棟主題建物構築而成，結合各館資源共享的豐富休閒設施，並提供完善的健康管理服務，滿足食衣住行育樂醫等七大生活需求，讓不同年齡層的民眾都能在此體驗備受禮遇的美好生活。

近年，新光不動產開發已逐漸邁入收割期，十大建設案已陸續完工，營運案件包括「新板金融大樓」、「承德大樓」、「嘉義中興大樓」及「南港軟體大樓」，而目前新板傑仕堡ABC三棟樂齡宅開發案也取得了使用執照，並開始有營收貢獻，另外三重水漾、士林見潭及台中烏日傑仕堡今年也將完工推出，未來將可為公司帶來每年6億以上長期穩定的收益。此外明年還有內湖陽光街住宅(碧湖天)以及重慶南路住宅即將完工，將於適當時機推出，銷售金額合計預估可達150億，預期獲利超過20億。

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新光金許澎吳欣儒吳東進董事長異動

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