斥資2.5億元跨國研究！科技部宣布：台灣與瑞典37位科學家合作計畫　主攻資通訊

▲科技部認為，台灣身為全球25個最大的經濟體之一，也擁有穩固的科學技術發展基礎與創新的潛力，勢必要取得東亞與北歐合作上的戰略位置，接軌國際再添新據點。（圖／pixabay）

記者楊絡懸／台北報導

科技部宣布，我國已與瑞典策略科研基金會（Swedish Foundation for Strategic Research, SSF）簽署科學及技術合作備忘錄，雙方斥資2.5億元跨國研究，研究領域以資通訊、生物工程及材料研究為主，同時也是台灣、瑞典首例大型跨國科研合作，推動如固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術等研究。

「瑞典—臺灣合作研究架構計畫」（Sweden-Taiwan Collaborative Research Framework Projects）已於2019年8月正式啟動跨國徵件，共計49群計畫申請案。經台灣、瑞典共同審查，通過6群計畫，共計23名瑞典科學家與14個台灣學者參與。瑞典SSF將於未來5年間投資6000萬元瑞典克朗（約新台幣2億元）補助這些研究計畫。

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科技部表示，SSF是瑞典政府為支持強化在科學、工程與醫學等策略研究領域的競爭力而設立。以2018年為例，SSF補助的研究計畫經費超過7500萬歐元（約新台幣25億元），每件計畫必須使用3%經費進行研究成果的開發及利用。

據悉，SSF現已與日本和韓國建立雙邊研究合作，科技部認為，台灣身為全球25個最大的經濟體之一，也擁有穩固的科學技術發展基礎與創新的潛力，勢必要取得東亞與北歐合作上的戰略位置，接軌國際再添新據點。

科技部形容瑞典是「諾貝爾家鄉」，盼雙方一同大力推動雙邊團隊投入固態無鉛鋰電池、下一代無線通信天線技術、互補式金屬氧化物半導體（CMOS）集成奈米孔生物分子傳感器、芯片尺寸加速器、通信用高級氮化鎵（GaN）器件，以及二維量子光電器件等資通訊、生物科技及材料科學領域的重要研究。

該計畫是台灣、瑞典首例大型跨國科研合作，由台灣大學、清華大學、交通大學、成功大學、台灣科技大學及中央大學的研究人員代表台灣，與瑞典的烏普薩拉大學（Uppsala University）、查爾摩斯工學院（Chalmers University of Technology）、皇家理工學院（KTH-Royal Institute of Technology）及林雪坪大學（Linköping University）的研究人員攜手合作研究。