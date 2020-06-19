　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

質疑彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法　台新金總座林維俊：遺憾！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台新金控總經理林維俊（中）。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台新金控總經理林維俊（中）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

彰銀今（19）日完成董事改選，台新金控晚間召開記者會，總經理林維俊表示，依照法令規定，設有常務董事者，應有3人具備自然人專業董事的資格條件，但非常遺憾彰銀剛選出這屆董事會，在公股董事堅持、表決下，違法選出法人代表擔任常務董事。

彰銀今天召開股東會，並進行董事改選，這次要選出9席董事，包含6席一般董事與3席獨立董事，最後泛公股陣營拿下5席一般董事，台新金除了拿下1席一般董事外，更一舉包辦3席獨立董事席位。

請繼續往下閱讀...

針對彰銀改選結果，台新金控今天晚間緊急召開記者會說明，總經理林維俊表示，非常遺憾彰銀剛選出這屆董事會，在公股董事堅持、表決下，違法選出法人代表擔任常務董事，這是違反法令規定，也是違反彰銀自己的公告，依據銀行法相關規定，常務董事必須是專業自然人，而彰銀公告也明確說明，常務董事必須是專業自然人。

根據銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則，銀行前一年度經會計師查核簽證的資產總額達一兆元以上者，其董（理）事、監察人（監事），在5人以下者，應有3人，人數超過5人者，每增加3人應再增加1人，其設有常務董（理）事者，應有3人以上具備前項各款所列資格之一。

國際通商法律事務所主持律師陳玲玉指出，按照該準則，若常務董事為3人時，3位董事必須要是自然人專業董事，但彰銀今天選出其中2席是財政部法人代表凌忠嫄、黃瑞沐，不符合自然人董事資格規定，且不具備常務董事資格，若違反相關規定的話，主管機關也會進行處分，最重可以解任。

林維俊也提及，15年前的2005年，財政部進行彰銀國際公開標時，白紙黑字承諾，只要得標者還是最大股東者，不會改變將經營權交給最大股東，後來經過奇奇怪怪的解釋，財政部就違背承諾，拒絕交出經營權。

林維俊說，15年後的2020年，銀行法相關法令規定，以及彰銀的公告提到常務董事應是專業自然人，現在好像又經過奇奇怪怪解釋，不願意遵守規定，這狀況讓台新金相當錯愕，「我們認為一個企業要經營成功，好的公司治理是最基本的要求」，身為最大股東支持獨立董事的意見，彰銀公股董事不應該強行表決、違法法令要求、違法政府規定、違反彰銀自己公告選出這些法人的常務董事，將與律師研議是否訴諸法律行動。

針對此事，金管會表示，常務董事的人選必須要經過主管機關審查其專業資格，屆時將依照規定進行審查。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
「冷氣吹不涼」開15分鐘爆炸！機器燒成焦黑殘骸　消防局曝關鍵
正在超商領錢「整條街大停電」！　提款卡、鈔票全卡ATM…曾寶
吃滷肉飯愛上老闆女兒…他把人強拉上車「想告白」　下場超悲慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

質疑彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法　台新金總座林維俊：遺憾！

南港僅拿下一席泰豐輪胎董事　泰豐再公告出招反制

寶成蔡佩君疫後首度發聲：訂單只看到明年初、未見真正復甦

新光金：新董座許澎「無縫接軌」　新總座吳欣儒帶領數位轉型成效卓著

斥資2.5億元跨國研究！科技部宣布：台灣與瑞典37位科學家合作計畫　主攻資通訊

蘋果首次加入618！天貓開賣「iPhone」5小時狂飆20億...京東5秒也破4億

新光金董座交棒四大原因曝光　吳東進受這個人影響「退休很重要」

氣立股東會通過「配發現金股利1.2元」！新任董事背景可望提升集團營運

集保結算所6/30～7/13擴大徵才　重視「跨界、多元化」思維

正新王朝近親政變！　謝金河感嘆：企業交棒是一個難解的習題

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

吉娜11歲就把大12歲郎朗當偶像　「迷妹臉」回憶與老公初次見面

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

質疑彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法　台新金總座林維俊：遺憾！

南港僅拿下一席泰豐輪胎董事　泰豐再公告出招反制

寶成蔡佩君疫後首度發聲：訂單只看到明年初、未見真正復甦

新光金：新董座許澎「無縫接軌」　新總座吳欣儒帶領數位轉型成效卓著

斥資2.5億元跨國研究！科技部宣布：台灣與瑞典37位科學家合作計畫　主攻資通訊

蘋果首次加入618！天貓開賣「iPhone」5小時狂飆20億...京東5秒也破4億

新光金董座交棒四大原因曝光　吳東進受這個人影響「退休很重要」

氣立股東會通過「配發現金股利1.2元」！新任董事背景可望提升集團營運

集保結算所6/30～7/13擴大徵才　重視「跨界、多元化」思維

正新王朝近親政變！　謝金河感嘆：企業交棒是一個難解的習題

第一次見面就上床　蔣卓嘉熊抱「新生代女神」開撩：這招很強！

不斷更新／陳傑憲、蘇智傑雙帥帶起攻勢　7局富邦5比4統一

「靈魂歌手」陳其邁21日再戰《紅豆》　「唱功大增」邀吳怡農辦粉絲見面會

桃園父母疑虐殺7月大女嬰　「塑膠袋裝屍」埋藏新屋沙灘

禹智潤新歌遭疑「歌詞是在狙擊安智煐」！　親上火線闢謠：歌在去年就寫了

質疑彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法　台新金總座林維俊：遺憾！

中職／陳晨威生涯首次雙響　笑稱運氣好：把球打強

寶雅「熱賣面膜TOP5」公開，跟著買不踩雷！

南港僅拿下一席泰豐輪胎董事　泰豐再公告出招反制

中職／猿象戰3442人　平日進場人數再創新高

財經熱門新聞

快訊／廣明與惠普簽訂保密和解協定！雙方將撤回所有訴訟

新光金控大變天　吳東進卸下董座、次女吳欣儒接任總座

逮防疫股4個月賺800萬　如今他轉戰這些電子股

宏達電股東再問是否「送手機」　王雪紅：今年「背包」紀念品很受歡迎

即／威力彩頭獎8.5億　連槓36期開獎了

集保股東會　通過發放現金股息3.75元、股票股利0.25元

加油要快！下周油價預估連八漲「九五汽油擬創三個月新高」

彰銀股東會前　彰銀工會與台新金小股東互嗆

遠傳徐旭東：其實是電信五雄

面試積極提問錯了嗎？　人力銀行列出10大NG問題讓你不踩雷

寶成第二代斥資23億買下金錢豹土地　傳發展運動休閒事業

永慶房屋逆勢成長　加薪擴大徵才

彰銀董事改選　公股陣營續掌經營權

宏達電股東會說明半年2次裁員　王雪紅：身為董事長必將盡最大的努力

更多熱門

相關新聞

氣立股東會通過「配發現金股利1.2元」

氣立股東會通過「配發現金股利1.2元」

氣壓元件製造廠「台灣氣立」（4555）19日召開股東會，由董事長游平政主持，會中承認2019全年財務及營業報告書，並通過股利分配案，考量公司財務體質健全且資本公積充沛，決議每股配發現金股利0.6元，資本公積0.6元，總計配發1.2元，以回饋股東。

通吃彰銀獨董席位　台新金提聲明：加強監督彰銀

通吃彰銀獨董席位　台新金提聲明：加強監督彰銀

群創啟動經營三大動能　洪進揚：面板整體需求估第3季起向上

群創啟動經營三大動能　洪進揚：面板整體需求估第3季起向上

佳世達股東會通過配發股利0.75元　陳其宏：今年力拚維持正成長

佳世達股東會通過配發股利0.75元　陳其宏：今年力拚維持正成長

表現倒吃甘蔗！冠德前5月銷售額逾70億 　馬志綱：今年還會比去年好

表現倒吃甘蔗！冠德前5月銷售額逾70億 　馬志綱：今年還會比去年好

關鍵字：

台新金彰銀林維俊董事股東會獨董改選

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

吳宗憲「昨天才知道女兒要嫁人」：很大驚嚇！

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

影／產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

影／冷氣師傅曝1天工錢「等於高階主管月薪」

真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」

小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

毒蛇受困黏鼠板！他害怕卻暖救援

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

滿月屁汪→滿臉白毛！她真情告白逼哭網

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面