質疑彰銀新當選常務董事「非專業自然人」違法　台新金總座林維俊：遺憾！

▲台新金控總經理林維俊（中）。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

彰銀今（19）日完成董事改選，台新金控晚間召開記者會，總經理林維俊表示，依照法令規定，設有常務董事者，應有3人具備自然人專業董事的資格條件，但非常遺憾彰銀剛選出這屆董事會，在公股董事堅持、表決下，違法選出法人代表擔任常務董事。

彰銀今天召開股東會，並進行董事改選，這次要選出9席董事，包含6席一般董事與3席獨立董事，最後泛公股陣營拿下5席一般董事，台新金除了拿下1席一般董事外，更一舉包辦3席獨立董事席位。

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針對彰銀改選結果，台新金控今天晚間緊急召開記者會說明，總經理林維俊表示，非常遺憾彰銀剛選出這屆董事會，在公股董事堅持、表決下，違法選出法人代表擔任常務董事，這是違反法令規定，也是違反彰銀自己的公告，依據銀行法相關規定，常務董事必須是專業自然人，而彰銀公告也明確說明，常務董事必須是專業自然人。

根據銀行負責人應具備資格條件兼職限制及應遵行事項準則，銀行前一年度經會計師查核簽證的資產總額達一兆元以上者，其董（理）事、監察人（監事），在5人以下者，應有3人，人數超過5人者，每增加3人應再增加1人，其設有常務董（理）事者，應有3人以上具備前項各款所列資格之一。

國際通商法律事務所主持律師陳玲玉指出，按照該準則，若常務董事為3人時，3位董事必須要是自然人專業董事，但彰銀今天選出其中2席是財政部法人代表凌忠嫄、黃瑞沐，不符合自然人董事資格規定，且不具備常務董事資格，若違反相關規定的話，主管機關也會進行處分，最重可以解任。

林維俊也提及，15年前的2005年，財政部進行彰銀國際公開標時，白紙黑字承諾，只要得標者還是最大股東者，不會改變將經營權交給最大股東，後來經過奇奇怪怪的解釋，財政部就違背承諾，拒絕交出經營權。

林維俊說，15年後的2020年，銀行法相關法令規定，以及彰銀的公告提到常務董事應是專業自然人，現在好像又經過奇奇怪怪解釋，不願意遵守規定，這狀況讓台新金相當錯愕，「我們認為一個企業要經營成功，好的公司治理是最基本的要求」，身為最大股東支持獨立董事的意見，彰銀公股董事不應該強行表決、違法法令要求、違法政府規定、違反彰銀自己公告選出這些法人的常務董事，將與律師研議是否訴諸法律行動。

針對此事，金管會表示，常務董事的人選必須要經過主管機關審查其專業資格，屆時將依照規定進行審查。