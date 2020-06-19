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氣立股東會通過「配發現金股利1.2元」！新任董事背景可望提升集團營運

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▲「台灣氣立」召開股東常會，通過配發現金股利1.2元並進行董事改選。會後，董事會全體董事一致通過游平政續任董事長。（圖／台灣氣立提供）

▲「台灣氣立」召開股東常會，通過配發現金股利1.2元並進行董事改選。會後，董事會全體董事一致通過游平政續任董事長。（圖／台灣氣立提供）

記者楊絡懸／新北報導

氣壓元件製造廠「台灣氣立」（4555）19日召開股東會，由董事長游平政主持，會中承認2019全年財務及營業報告書，並通過股利分配案，考量公司財務體質健全且資本公積充沛，決議每股配發現金股利0.6元，資本公積0.6元，總計配發1.2元，以回饋股東。

氣立今年股東會通過董事7席（含獨立董事3席）全面改選，新當選董事為游平政、游博勳、吳宗明、陳文棟，以及獨立董事曹振華、江志烽、何惠琳。值得一提的是，新任董事吳宗明為前日本SMC（速睦喜）台灣區總經理，擁有30多年氣動元件開發與銷售經驗，有助強化集團營運發展能量。

請繼續往下閱讀...

受到美中貿易戰影響產業景氣，終端客戶保守觀望，使氣立2019全年合併營收13.67億元，稅後淨利0.44億元，每股稅後盈餘（EPS）0.66元，毛利率為33%，整體表現低於2018年度。

不過，氣立指出，2020年初因新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發，來自口罩機等醫療防疫設備需求大增，帶動集團3月進入旺季水準，4、5月再加上電子業訂單復甦，使營收更較2019年同期成長近3成。

展望2020下半年，氣立表示，儘管醫療急單已告一段落，過去因貿易戰與疫情遞延的電子業訂單已開始銜接挹注，包括5G應用帶動供應鏈改裝升級、產線回流拓展氣動元件需求，人力成本逐年提升也是不可逆的趨勢，未來全球自動化設備需求市場龐大可期，關鍵氣動元件更是未來穩定的商機。

此外，氣立第三季起於中國浙江平湖約1萬3000坪的新廠將開始投產加入營運，有助集團整合上下游，規模再升級，全年可望維持旺季高檔水準。

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