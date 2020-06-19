蘋果首次加入618！天貓開賣「iPhone」5小時狂飆20億...京東5秒也破4億

▲iPhone 11。（圖／記者洪聖壹攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸電商618年中慶競爭激烈，蘋果官方旗艦店今年首次參加，沒想到直接賣翻，再次超越華為成為最大贏家。天貓折扣活動1日零時起跑時，僅過了5個小時iPhone的成交額就超過人民幣5億元（約新台幣20億元）；另外在京東平台上，蘋果手機也在短短5秒內，直接賣破人民幣1億元（約新台幣4.17億元）。

綜合媒體報導，天貓618期間的累計下單金額達到人民幣6928億元，創下新紀錄。然而從品項上來看，今年3C產品最為搶手，其中蘋果官方首次參與此活動，iPhone僅花5小時內就成交了人民幣5億元，相當於iPhone大陸市場一整天的成交額。

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根據京東統計，蘋果產品在6月1日銷售的第1個小時內，交易量達去年同期的3倍，但京東發言人並未提供具體數據。京東表示，消費者最捨得花錢的品類是手機、家用電器、電腦數碼，消費熱情最高城市是北京、上海、廣州。

據悉，天貓Apple官方旗艦店內iPhone11 等全線產品支持跨店（每滿人民幣300元減人民幣40元），並提供人民幣150元優惠券。另外，在天貓618關鍵衝刺期間（16日至20日），蘋果還加碼2億補貼回饋消費者，進一步將iPhone 11官方行貨補貼至全場8折，更祭出12期零利率，用戶實際月付人民幣381.6元即可買到。

事實上，先前有大陸網友號召支持華為、抵制蘋果，但看到這波銷量後，不少人留言指出「中國人真是不爭氣」、「不是都說抵制蘋果買華為嗎？一降價就不愛國了嗎」、「買蘋果不如買華為，支持國產」、「我不會買的，為什麼不支持國產呢」、「不知道怎麼說你們了」、「拒絕蘋果，加油華為」。

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