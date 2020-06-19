王道銀高層異動！　駱怡君接任董事長、駱錦明改任榮譽董事長

▲王道銀行董事長駱怡君。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

王道銀行（2897）今（19）日召開董事會與常務董事會，推選駱怡君為董事長，原董事長駱錦明則改任為榮譽董事長。

王道銀行今天下午召開董事會，推選5位新任常務董事，分別為明山投資代表人駱怡君、駱錦明、台泥代表人張安平、怡昌投資代表人葉瑞義、胡富雄。另在常務董事會中，駱怡君獲推選擔任王道銀行董事長，原王道銀行董事長駱錦明則改任榮譽董事長。

請繼續往下閱讀...

王道銀行新任董事長駱怡君表示，承蒙諸位董事的託付，委以重任，她必當盡心竭力，帶領王道銀行持續精進，未來王道銀行也將秉持著「利他圓己」的企業精神，結合個人金融服務與企業金融服務、線上服務與線下服務，同時攜手集團子公司，打造與客戶互惠共榮的金融服務平台，成就與所有利害關係人共創多贏的永續企業願景。

駱怡君擁有美國麻省理工學院企管碩士學歷，過去曾擔任王道銀行副董事長、王道銀行策略長、王道銀行香港分行創行行長等職務，並曾獲選為達沃斯世界經濟論壇（WEF）全球青年領袖（YGL）及獲得美國艾森豪獎等殊榮，也曾擔任亞太經濟合作會議企業諮詢委員會（ABAC）台灣代表。王道銀行常務董事會表示，將借重其專業能力、領導能力與國際視野，帶領王道銀行邁向新的里程碑。

此外，王道銀行董事會也通過薪資報酬委員會的委任案，委任3位獨立董事胡富雄、劉榮主及林鴻光為王道銀行第5屆薪資報酬委員會委員。