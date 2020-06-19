最盼台灣觀光客回流！　日本最新民調曝光：大勝香港越泰中澳

▲做答者被問到「最希望哪一國的觀光客優先回流」時，在可複選的情況下，回答台灣者有79.3%，排名第一。（圖／路透，下同）

文／中央社記者楊明珠東京19日專電

日本今天解除全國移動限制（觀光解禁），日本最大型招攬外籍觀光客的新聞網站「訪日Lab」公布一項民調顯示，最想招攬的外籍觀光是台灣客，其次是香港客。

經營「訪日Lab」的公司mov（位於東京澀谷，社長渡邊誠）針對「訪日Lab」的讀者及用戶進行一項名為「有關新型冠狀病毒與緊急事態宣言解除的意識調查」，今天公布調查結果。

調查顯示，認為日本觀光客回流的時間可能要等到今年10月左右；外籍觀光客回流可能要在明年2月左右。

做答者被問到「最希望哪一國的觀光客優先回流」時，在可複選的情況下，回答台灣者有79.3%，排名第一，其他依次是香港有58.7%、泰國50.0%、澳洲48.7%、中國45.7%、新加坡38.0%、美國37.0%、英國32.6%、越南31.5%、德國30.4%。

被問到「選擇歡迎那一國的觀光客回流的標準」時，以回答「那個國家的訪日觀光客多」占60.9%，「那個國家的觀光客消費額（客單價）高」有32.6%、「那個國家的觀光客守禮」占25.0%。

被問到「外籍觀光客何時回流」的問題時，回答即將者有0.0%、回答7月有1.1%、回答10月（有國慶日）者有15.4%、回答12月左右（過年）者有9.9%、回答明年2月左右（春節）者有35.2%、回答明年7月奧運左右者有19.8%、回答明年7月之後者17.6%。

被問到「日本觀光客何時回流」的問題時，回答即將者有6.5%、回答7月者有22.8%、回答10月（賞秋楓等）者有51.1%、回答12月左右（過年）者有4.3%、回答明年2月左右（春遊）者有7.6%、回答明年7月奧運左右者有6.5%、回答明年7月之後者0.0%。

這項民調顯示，觀光業界逾7成積極招攬外籍客，其中非常積極招攬的有32.6% 、還算積極招攬的有39.1%。

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