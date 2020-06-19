【黃寶慧】慧眼看天下／川普遭爆猛料　求情習近平助連任！？　中印邊境喋血衝突　大軍集結高原開戰！？

新聞節目中心／綜合報導

美國總統川普選情目前相當不樂觀，根據路透社的最新民調，尋求連任的他支持率掉到35%，創下7個月以來的新低；在此同時美國前白宮國安顧問波頓，將在23號出版回憶錄，華爾街日報搶先曝光的內容非常勁爆，透露川普在去年6月，也就是G20大阪峰會期間，曾經向中國國家主席習近平請求，希望中方可以運用中國的經濟實力幫他打贏2020選戰，還說習近平是「中國史上最偉大的領導人」那麼這本書，會不會再重次創川普疲弱的選情呢？另外本周中印軍隊，也爆發了自1975年以來最嚴重的流血死亡衝突，造成印度軍人至少20人死亡、同時傳出解放軍也有多人死傷；中印兩大國真的有可能，在此時爆發第二次的中印戰爭嗎？中國龍和印度象，哪邊比較有優勢呢？《慧眼看天下》第103集，邀請到淡大財金系教授聶建中、軍情與航空網站施孝瑋主編，與主持人黃寶慧，深度分析國際最新發展與情勢。

▲波頓曾擔任白宮國安顧問，現在卻寫書大爆川普的料。（圖／達志影像／美聯社）

北京確診狂飆 社區恢復封閉式管理

才要準備全面恢復衝刺經濟的中國大陸，首都北京卻爆發了第二波新冠肺炎疫情，短短幾天確診病例逼近200人，多數都跟「新發地果菜批發市場」有關，而北京市政府緊急將防疫等級由三級提高至二級，並恢復全面社區封閉式管理、19號起省際客運全部停運；不過大陸官方似乎對疫情相當有信心，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友18日就表示「北京疫情已經控制住，未來病例數會越來越少。」而除了北京，全球新冠疫情確診病例還在增加，巴西疫情增長最快，確診病例已經快要破百萬，僅次於美國。

▼北京爆發第二波疫情。（圖／記者任以芳攝）



北韓軍事動作頻頻 怒炸韓聯辦

根據韓聯社報導，北韓在16日下午兌現金與正先前所發表的談話，直接把南北韓聯絡辦公室給炸毀，讓南北韓在2018年4月板門店峰會後，關係再度次陷入冰點；北韓還放話，威脅要派兵進駐兩韓邊界的非軍事區，同時恢復所有的軍事佈署；種種動作讓世界各國都跳出來喊話，呼籲平壤當局要克制，美國總統川普17日更直接宣布，要把美國對北韓的現有制裁延長一年，理由是北韓持續構成「異常且非比尋常」的威脅。韓聯辦一向被認為是兩韓間的和平象徵，北韓為什麼選在這時候出手炸毀？背後牽扯到的原因又是什麼？

▼北韓在16日下午炸毀韓聯辦，讓南北韓關係再度次陷入冰點（圖／達志影像／美聯社）



亞特蘭大非裔男子遭警擊斃 再掀示威潮

美國反種族歧視示威還沒完全平息，亞特蘭大市12號晚間卻再度傳出警察執法開槍擊斃非裔男子，再度引爆非裔團體發動示威抗議，面對一連串警察執法不當引發民間要求警界改革聲浪，美國總統川普16日簽署了警察改革的行政命令，嚴禁警察非必要時使用鎖喉手段。另外川普在西點軍校畢業典禮致詞完，被媒體拍到走斜坡時步伐不穩，還有雙手捧水杯的畫面，讓一些評論家質疑，川普的健康狀況是不是出了問題？

▼一名非裔男子又遭警方擊斃，引發巨大示威浪潮（圖／路透）

▼更多內容，加入ET臉書粉專、Youtube頻道訂閱，也可以看得到《慧眼看天下》節目喔！

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》



《ETtoday新聞雲》



《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢、經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出國際視野節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要新聞解讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢；同時也邀請重量級學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心資深團隊製作—《慧眼看天下》台灣時間每周六晚間9點至10點，在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP、ETtoday新聞雲Youtube頻道線上同步播出，敬請鎖定。