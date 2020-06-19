抗疫隊長佛奇：新冠疫苗將問世 美國不必再進一步封鎖

▲美國「抗疫隊長」佛奇對疫苗即將問世表示樂觀。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國頂尖抗疫權威佛奇(Anthony Fauci)表示，臨床實驗初步結果讓人鼓舞，他對新冠疫苗很快就會問世持樂觀態度。他認為，儘管美國全國每日的感染率居高不下，但已不需要擴大封鎖範圍來控制疫情。

美國「國家過敏和傳染病研究所」(NIAID)所長、79歲的佛奇接周四(18日)接受「法新社」專訪，被問到加州和德州等地病例激增、是否應該重新發布居家隔離令時，他說：「我認為我們不會討論回到封鎖狀態，而是討論如何更好地控制那些病例激增的地區。」

美國的新冠確診和死亡病例均居全球之冠，死亡人數接近12萬人。儘管之前的疫情「震央」紐約和新澤西州已經控制住疫情，但現在另外20個州的病毒卻在迅速蔓延中。

在重新開放國家邊境的問題上，佛奇對此持謹慎態度：「美國希望跟其他國家的互動交流恢復某種形式的常態。」但他仍拒絕給出時間表。佛奇表示，一個日益嚴重的問題是：美國大眾對科學已失去信心，特別是在當前的危機期間。他說：「推薦戴口罩，這是我參與制定的一項建議，然後，你會看到人們在酒吧等場所都不戴口罩。」

由於新冠疫苗尚未問世，一些科學家形容研發該疫苗有如「登月計畫」般重要。事實上，儘管科學家嘗試了幾十年，但至今仍未能研發出愛滋病的疫苗。不過佛奇強調，兩者不能拿來相比。

他說：「我對新冠病毒疫苗更有信心，原因是我們知道大多數人都能從新冠肺炎中康復，因為他們的免疫系統清除了病毒。所以從事實上證明，該疫苗問世是指日可待的。」

由於康復者會產生抵抗病毒的抗體，科學家相信這種抗體也可以被人類造成抗原。佛奇表示，美國「國立衛生研究院」(NIH)資助研發的一款疫苗產生「讓人鼓舞」的中和抗體，他對初期結果持「謹慎樂觀」態度。

總部位於麻州的莫德納公司研發的mRNA-1273疫苗是美國首支進入人體試驗階段的疫苗，初期資料顯示「疫苗安全」，所有受試者都產生了針對新冠病毒的抗體。當中8名參與者的反應分析顯示，分別接受100微克劑量和25微克劑量的人，其保護性抗體水準超過了新冠病毒康復者血液中發現的水準。而高劑量比低劑量產生了更多的抗體。

該試驗疫苗預計7月將進入最後的第3期階段、即驗證疫苗效力的最大規模、也是最重要的實驗階段。