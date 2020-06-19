犯了一項就永遠黑名單！　調查：企業最忌諱的面試10大地雷

▲調查指出，面試爽約是企業最忌諱的大地雷。（圖／unsplash）

記者余弦妙／台北報導

yes123求職網今（19）日公布「企業評價新鮮人履歷與求職禮貌調查」，其中調查企業對於面試者最不能接受的行為有「面試爽約」只要犯了此項將會被列為「永不考慮黑名單」。

根據yes123求職網的調查，對於新鮮人面試，有高達九成四(93.9%)的企業透露，今年曾經遇過「約好面試，求職者卻沒有到」的狀況。

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另外，yes123求職網表示，求職新鮮人若犯了以下的情況，鐵定會被列入永不考慮的黑名單，在可複選狀況下，位居企業拒絕往來戶前五名，依序為，面試無故不到，也不打電話致意(73.3%)、錄取卻不報到，並找不到人(57.1%)、主動投遞履歷後，打電話不接(49.6%)，以及發通知信都不回覆(40.6%)、多次更改面試時間(38.5%)。

另外，還有不管條件，亂投履歷(31.9%)、面試遲到(26.6%)、錄取後，卻馬上回說還要再考慮(25.4%)，以及面試沒有準備，一問三不知(24.2%)、接了面試邀約電話，竟說已找到工作(23%)等。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，求職者一定要準備好自己的照片、履歷、自傳，內容可強調個人特色，並且一定要準時赴約，且面試當天的也要檢視自身的服裝儀容是否整潔、恰當，面試前可面對鏡子多加練習表情、視線和語速。

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