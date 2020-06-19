　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

獨立董事遭台新金全拿　公股陣營經營彰銀變「跛腳」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼彰銀股東會。（圖／記者吳靜君攝）

▲彰銀股東會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今（19）日董事改選，公股銀拿下五席、台新金拿下四席，雖然公股銀拿過半的席次，守住經營權，不過獨立董事三席全被台新金所推薦的人選拿下，將掌握審計委員會、薪酬委員會，擁有相當的話語權。外界解讀為，公股陣營對彰銀的經營權會變成「跛腳」。

這次彰銀董事改選，共計有選出九席董事，其中六席是一般董事、獨立董事三席；表面上，公股銀拿下一般董事五席；而台新金陣營只剩下陳淮舟一席一般董事，在一般董事的大戰中，公股陣營大贏台新金表面相當風光；實際上，三席獨立董事中，公股陣營卻一席未得，經營權大為「跛腳」，等於輸了「裡子」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 台新金,台新銀行。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲台新金這次拿下彰銀董事四席，只保留一席一般董事，其餘全攻獨立董事，進可攻、退可守。（圖／資料照）

公股陣營被解讀「贏的不漂亮」、「贏了面子，輸了裡子」，主要有三大因素：

其一，就是公股陣營的中華郵政持股大舉從去年的1.73%大舉增加到6%、而台酒也浮現在前十大股東當中，根據外界推測，公股陣營砸大錢買彰銀的股權，可直接掌握的股權大舉增加到36%，加上外資對兩方陣營支持率其實也是五五波，在整體的席次之中，卻只拿下五席；台新金陣營卻有四席的實力，顯然公股陣營在這次選舉上砸了大錢卻討不到任何便宜。

其次，根據證交法第14條之5規定，獨立董事是審計委員會主要成員，審計委員對公司內部控制考核、重要資產或衍生性商品交易、簽證會計師的委任、財務、會計或內部稽核主管之任免的提案權都可以提案到董事會決議，等於掌握重要議案的話語權。

另一方面，一般董事的提案，若未取得審計委員會二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意才可以行之，且董事會議紀錄要載明審計委員會的決議；所以如果一般董事的決策若未經審計委員會的同意，董事會通過「門檻」就會更高，因此公股在經營上才會被解讀為「跛腳」。

此外，獨立董事有召集臨時股東會的權力，縱使財政部次長阮清華說，如果真的要提臨時股東會，只要一席就可以提，不需要到三席，但對經營者來說也是危機四伏；市場分析，獨立董事在一般穩定的公司只具有監督責任；但如果該公司是有公司派、市場派爭議的話，獨立董事的「傾向」就會引起許多話題。

第三，如果台新金真的想要逐步退出彰銀，推派的是獨立董事，不會因為股權減少必須解任席次，也不會被公股陣營多占席次，保留在彰銀的董事會內還有一定的話語權，對台新金而言「進可攻、退可守」。

▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部這次彰銀董事改選，外界解讀，贏了面子輸了裡子。（圖／資料照）

對此，公股陣營表示，就算審計委員會要通過不利經營的議案，因為公股陣營在董事會有過半的席次，可以否決審計委員會的提案，對彰銀的經營傷害不大；且彰銀近期也沒有要處分重要資產，所以也不會有相關的矛盾；對於獨立董事的「公正性」，阮清華只能表達，秉持專業立場、共同合作。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
快訊／台大醉月湖驚見女屍！　消防隊徹夜打撈　
明天就要退伍…21歲義務役男清晨陳屍營內　早點名未到「躺床一
火鍋店員穿白色比基尼　辣露雪乳「捧肉盤送餐」　
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

獨立董事遭台新金全拿　公股陣營經營彰銀變「跛腳」

犯了一項就永遠黑名單！　調查：企業最忌諱的面試10大地雷

台新金提四大聲明：未來將加強監督彰銀　通吃彰銀獨董席位後首表態

新台幣收盤貶值0.5分　收在29.66元兌1美元

群創啟動經營三大動能　洪進揚：面板整體需求估第3季起向上

練台生入股「全國數位」增資6億！進軍新北有線電視市場

佳世達股東會通過配發股利0.75元　陳其宏：今年力拚維持正成長

擁抱匠人精神！林百里笑稱「自己不是好的生意人」　梁次震一旁聽完秒吐槽

用精品鋼品彎道超車　中鋼預估最快九月轉虧為盈

台指期漲15點　分析師：維持高檔震盪、連假前要注意波動

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

分手斷捨離...前任照片留不留？ 他被綠卻捨不得刪：太意猶未盡

《命中注定》虐心「雨中車禍流產」　梁潔崩潰爆哭罵邢昭林：你這個騙子！

打掃必看！東西捨不得丟怎辦？ 她曝：認清需求「斷捨離≠浪費」

唐禹哲低調認熱戀小13歲混血妹　鬆口隨時閃婚：我現在很衝動

李佳穎大方認愛「圈外男友」　自爆對方求婚就會答應

獨立董事遭台新金全拿　公股陣營經營彰銀變「跛腳」

犯了一項就永遠黑名單！　調查：企業最忌諱的面試10大地雷

台新金提四大聲明：未來將加強監督彰銀　通吃彰銀獨董席位後首表態

新台幣收盤貶值0.5分　收在29.66元兌1美元

群創啟動經營三大動能　洪進揚：面板整體需求估第3季起向上

練台生入股「全國數位」增資6億！進軍新北有線電視市場

佳世達股東會通過配發股利0.75元　陳其宏：今年力拚維持正成長

擁抱匠人精神！林百里笑稱「自己不是好的生意人」　梁次震一旁聽完秒吐槽

用精品鋼品彎道超車　中鋼預估最快九月轉虧為盈

台指期漲15點　分析師：維持高檔震盪、連假前要注意波動

BMW受疫情衝擊裁員6000人、銷量下修200萬輛　08年金融危機後首見

雞販深夜載雞趕早市慘爆胎　玉里警開全段警示燈協助道路救援

導演老公「控制慾旺盛」！女星拍到一半笑了：我的真實故事

富士急樂園2社長親自示範「搭雲霄飛車不尖叫」　網笑翻：手在抖欸

古代皇帝才能吃！三峽隱藏版「鱘龍魚大餐」　銷魂生魚片每口都鮮甜

吃碗滷肉飯愛上老闆的女兒…他把人強拉上車「想告白」　悲慘下場令人搖頭

搶頭路！有400個職缺　6月20日上午員林火車站前聯合徵才

快訊／台大醉月湖驚見女屍！　消防隊徹夜打撈

詹皇又約西蒙斯合練　35歲湖人一哥秀精壯身材飛身灌籃

男傳訊外籍女同事「想做愛嗎？」　強拉到廁所襲胸摸下體！判10個月

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

財經熱門新聞

快訊／廣明與惠普簽訂保密和解協定！雙方將撤回所有訴訟

新光金控大變天　吳東進卸下董座、次女吳欣儒接任總座

逮防疫股4個月賺800萬　如今他轉戰這些電子股

即／威力彩頭獎8.5億　連槓36期開獎了

集保股東會　通過發放現金股息3.75元、股票股利0.25元

宏達電股東再問是否「送手機」　王雪紅：今年「背包」紀念品很受歡迎

彰銀股東會前　彰銀工會與台新金小股東互嗆

遠傳徐旭東：其實是電信五雄

加油要快！下周油價預估連八漲「九五汽油擬創三個月新高」

面試積極提問錯了嗎？　人力銀行列出10大NG問題讓你不踩雷

寶成第二代斥資23億買下金錢豹土地　傳發展運動休閒事業

永慶房屋逆勢成長　加薪擴大徵才

彰銀董事改選　公股陣營續掌經營權

宏達電股東會說明半年2次裁員　王雪紅：身為董事長必將盡最大的努力

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高醫18歲男大生「化骨水」殺人！他冒白煙倒地慘死

吳宗憲「昨天才知道女兒要嫁人」：很大驚嚇！

昇恆昌借錢發薪水　7月關閉機場一半門市

《慾罷不能》法蘭控被玩弄！哈利出面喊冤

影／冷氣師傅曝1天工錢「等於高階主管月薪」

影／產女裝袋成嬰屍！女大生回教室考試…同學見腿上血跡嚇傻

真人版春麗！正妹中醫懷孕了「脫光辣曬6月孕肚」

小龍蝦「2大敗筆」在台灣紅不起來！

流浪漢失憶被送警局…開瑪莎拉蒂背景曝光

柴犬養5年怪怪的　路人一句話點醒

金門婦車禍遭撞急救中　路人問「警察呢？」

偷吃小17歲男同事…人妻躲公司樓梯間使壞！愛的足跡遍全台

少龍擁237處女+8000萬！律師：唸什麼台大法律

開高速公路一邊直播　他撞車害妻女身亡

滿月屁汪→滿臉白毛！她真情告白逼哭網

更多

最夯影音

更多
《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了

《慾罷不能》玩咖情侶檔宣佈分手　 Francesca心痛：我被Harry玩弄了
中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

中印激戰6hrs63死士兵墜峽谷亡　莫迪默哀2分鐘！雙方強硬拒退讓

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

改掉平時壞習慣、勤做核心運動 簡單4步驟輕鬆矯正「梨形身材」

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

75歲阿嬤坐特斯拉等孫載去兜風　他開自駕「車子倒退開走」嬤嚇瘋

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

台南議員質詢「學貓發情叫聲」！ 官員笑翻...市長淡定答：錄音引誘

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面