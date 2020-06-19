獨立董事遭台新金全拿　公股陣營經營彰銀變「跛腳」

▲彰銀股東會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

彰銀今（19）日董事改選，公股銀拿下五席、台新金拿下四席，雖然公股銀拿過半的席次，守住經營權，不過獨立董事三席全被台新金所推薦的人選拿下，將掌握審計委員會、薪酬委員會，擁有相當的話語權。外界解讀為，公股陣營對彰銀的經營權會變成「跛腳」。

這次彰銀董事改選，共計有選出九席董事，其中六席是一般董事、獨立董事三席；表面上，公股銀拿下一般董事五席；而台新金陣營只剩下陳淮舟一席一般董事，在一般董事的大戰中，公股陣營大贏台新金表面相當風光；實際上，三席獨立董事中，公股陣營卻一席未得，經營權大為「跛腳」，等於輸了「裡子」。

請繼續往下閱讀...

▲台新金這次拿下彰銀董事四席，只保留一席一般董事，其餘全攻獨立董事，進可攻、退可守。（圖／資料照）

公股陣營被解讀「贏的不漂亮」、「贏了面子，輸了裡子」，主要有三大因素：

其一，就是公股陣營的中華郵政持股大舉從去年的1.73%大舉增加到6%、而台酒也浮現在前十大股東當中，根據外界推測，公股陣營砸大錢買彰銀的股權，可直接掌握的股權大舉增加到36%，加上外資對兩方陣營支持率其實也是五五波，在整體的席次之中，卻只拿下五席；台新金陣營卻有四席的實力，顯然公股陣營在這次選舉上砸了大錢卻討不到任何便宜。

其次，根據證交法第14條之5規定，獨立董事是審計委員會主要成員，審計委員對公司內部控制考核、重要資產或衍生性商品交易、簽證會計師的委任、財務、會計或內部稽核主管之任免的提案權都可以提案到董事會決議，等於掌握重要議案的話語權。

另一方面，一般董事的提案，若未取得審計委員會二分之一以上同意者，得由全體董事三分之二以上同意才可以行之，且董事會議紀錄要載明審計委員會的決議；所以如果一般董事的決策若未經審計委員會的同意，董事會通過「門檻」就會更高，因此公股在經營上才會被解讀為「跛腳」。

此外，獨立董事有召集臨時股東會的權力，縱使財政部次長阮清華說，如果真的要提臨時股東會，只要一席就可以提，不需要到三席，但對經營者來說也是危機四伏；市場分析，獨立董事在一般穩定的公司只具有監督責任；但如果該公司是有公司派、市場派爭議的話，獨立董事的「傾向」就會引起許多話題。

第三，如果台新金真的想要逐步退出彰銀，推派的是獨立董事，不會因為股權減少必須解任席次，也不會被公股陣營多占席次，保留在彰銀的董事會內還有一定的話語權，對台新金而言「進可攻、退可守」。

▲財政部這次彰銀董事改選，外界解讀，贏了面子輸了裡子。（圖／資料照）

對此，公股陣營表示，就算審計委員會要通過不利經營的議案，因為公股陣營在董事會有過半的席次，可以否決審計委員會的提案，對彰銀的經營傷害不大；且彰銀近期也沒有要處分重要資產，所以也不會有相關的矛盾；對於獨立董事的「公正性」，阮清華只能表達，秉持專業立場、共同合作。