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佳世達股東會通過配發股利0.75元　陳其宏：今年力拚維持正成長

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▲左起為:佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻、商業暨工業用產品事業群總經理黃文芳、董事長陳其宏、財務長洪秋金、資訊產品事業群總經理黃漢州、醫療器材事業群楊宏培。。（圖／佳世達提供）

▲左起為佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻、商業暨工業用產品事業群總經理黃文芳、董事長陳其宏、財務長洪秋金、資訊產品事業群總經理黃漢州、醫療器材事業群楊宏培。（圖／佳世達提供）

記者姚惠茹／台北報導

佳世達（2352）今（19）日召開股東常會，通過2019年財報與盈餘分派案，配發現金股利0.75元，董事長陳其宏表示，聯合艦隊將持續強化價值轉型計畫，並持續擴大聯盟陣容，共創轉型成長，雖然下半年變數仍然存在，但全年目標努力維持正成長。

陳其宏表示，佳世達近年來積極轉型，以集團資源平台為核心，集結隱形冠軍共組聯合艦隊，獲得國內多家上市櫃企業認同而加入，因此在產業變化快速、顯示器與投影機需求趨緩、全球貿易戰升溫等不確定因素中，佳世達合併營收仍連續2年創歷史新高，上半年也表現持穩。
 
展望未來，陳其宏表示，今年的新冠疫情蔓延、地緣政治和貿易戰持續膠著等，都為下半年與長期景氣增添不確定性，但佳世達仍將延續聯合艦隊策略，轉型投資醫療事業與解決方案，並在策略目標上致力尋求聯盟夥伴，共創成長機會。

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▲左起為:佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻、商業暨工業用產品事業群總經理黃文芳、董事長陳其宏、財務長洪秋金、資訊產品事業群總經理黃漢州、醫療器材事業群楊宏培。。（圖／佳世達提供）

▲佳世達董事長陳其宏。（圖／佳世達提供）
 
以醫療事業為例，陳其宏指出，佳世達2019年醫療領域合併營收約120億元，南京、蘇州兩家醫院當年服務人次達170萬人次，南京院區是全市第二大新生兒接生醫院，心導管手術量居全市前三大，而醫療器材更強化醫療設備、口腔、聽力、透析等事業布局，提升醫療水平及高齡化、長照需求。
 
解決方案領域，陳其宏說明，佳世達為完善IT(資訊技術)和OT(營運技術)布局，成為全方位軟硬體服務系統整合供應商，2019年投資其陽、聚碩、羅昇等擴大聯盟，再加上已投資的友通、拍檔等，帶動智慧解決方案合併營收超過150億元，未來在自動化、雲端化、零接觸趨勢下，持續專注六大智慧領域，協助客戶數位轉型。
 
陳其宏強調，佳世達目前在顯示器和投影機領域仍維持穩定的領導地位，顯示器排名全球第二，發展高階、高單價、專業顯示器及醫療顯示器，投影機在DLP投影機領域排名第一，也是國內唯一同時具有DLP及LCD兩大投影技術的製造廠商，未來持續朝高解析度和高價值應用拓展。
 
佳世達2019年合併營收1698億元，連續2年刷新歷史紀錄，合併營業利益62億元，合併稅後盈餘44.1億元，其中歸屬於母公司業主之淨利35.8億元，每股稅後純益1.82元，而股東會也通過每股配發現金股利0.75元。

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