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都是南韓的錯！北韓官媒強調「炸掉聯辦很正當」　痛批空飄傳單礙防疫

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▲▼北韓爆破兩韓聯絡辦事處最新影片曝光。（圖／朝鮮中央電視台）

▲ 北韓爆破兩韓聯絡辦事處影片可見爆炸威力之大。（圖／朝鮮中央電視台）

記者陳宛貞／編譯

南北韓共同聯絡辦事處被北韓炸毀，兩韓關係降到冰點。南韓政府痛批北韓勞動黨第一副部長金與正「沒常識」，她至今尚未回應。北韓官媒19日則再度強調爆破聯辦的正當性，「南朝鮮當局必須搞清楚，我們採取的所有措施都是與（南韓）犯下的罪行相應的懲罰」，將雙方關係惡化歸咎於南韓。

《朝中社》19日刊登評論嘲諷，16日的爆破不過是北韓的第一波行動，南韓就因此失去分辨能力，認為南韓對於聯辦被毀「深表遺憾」，簡直是作賊喊抓賊的極致，「讓我們不得不完全切斷北南接觸的不是別人，正是南朝鮮當局者們。」

文中譴責，兩韓民族共同協議文件的墨水都還沒乾，南韓便促成本國及美國官員組成的美韓工作小組，將南北韓間大大小小的問題都向外國勢力打小報告、尋求認同，北韓都看在眼裡。

這篇評論細數南韓罪狀，「（南韓政府）去年就有10次，今年也多達3次放任人渣散布傳單。人民和人民軍士兵拿到傳單時，我們也為了民族大義忍下來了。在全球疫情大亂、我們全面封鎖陸海空的時間點，把穢物自前線地區上空送進來，對防疫工作帶來龐大困擾」，強調脫北者團體空飄傳單的嚴重性。

文章最後指責，南韓自己造就此局面卻不肯接受，沒有自省的能力，顯得弱小又無能，北韓也沒有必要和無信無義的南韓政府面對面，「只剩下最後的算帳了。」

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