乾洗手放車上「不會」起火！專家曝關鍵「溫度」　美消防局急刪文

▲伊利諾州消防局認為乾洗手放車內會起火。（圖／翻攝自Facebook／Waukegan Fire Department）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國伊利諾州消防局日前在臉書張貼了幾張車子起火燃燒後的照片，並指出這是車主將「乾洗手」遺留在儀表板上，才會發生意外。不過先前就有專家澄清，乾洗手雖然含有酒精成份，但若要達到「燃燒」的程度，必須要達到攝氏300度左右的高溫，因此這不太可能是起火主因。

伊利諾州沃基根（Waukegan）消防局在臉書上張貼了燒毀車輛的照片，並寫道「起火原因似乎是遺留在儀表板上的一小瓶乾洗手，車主使用濃度80％的酒精作為補充液，而陽光透過擋風玻璃照到乾洗手上，就足以起火。」

不過，根據世界衛生組織（WHO）2007年的研究發現，在過去數十年來醫院使用乾洗手的紀錄中，只有7次發生嚴重火災的紀錄。先前威斯康辛州警局也曾發文警告居民，若是將乾洗手放在車內，可能會因為高溫引發火災，但這項說法也被事實查核中心Poynter推翻。

Poynter解釋，若要讓車內的酒精起火燃燒，溫度至少必須達到攝氏300度，而就算是夏天，車內的平均溫度也只有攝氏71度左右，完全不足以「點燃」乾洗手。威斯康辛州警局後來也緊急將貼文刪除，表示他們只是想警告民眾，所有透明瓶裝物，都有可能因為陽光折射造成燃燒風險。

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