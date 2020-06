彭博：中國擬加速購買美國農產品！　傳要求國營農產採購全力配合

▲蓬佩奧(前排右)與楊潔篪(前排左)密會的許多相關細節仍有待確認,雙方均宣稱是由對方發起。(圖/翻攝自推特@SecPompeo)

記者詹雅婷/編譯

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)17日在夏威夷與中共中央政治局委員、中央外事辦秘書長兼辦公室主任楊潔篪會面。最新消息指出,中國現正計畫加快購買美國農產品的速度,外傳要求國營農產採購商盡全力配合來落實美中第一階段協議。

彭博報導,蓬佩奧與楊潔篪17日在夏威夷檀香山希上姆空軍基地(Hickam Air Force Base)密會,事後雙方各自發表立場,並同意採取行動,要來落實兩國元首達成的共識,同意將繼續保持接觸和溝通。蓬佩奧18日透過推特表示,楊潔篪在會中再度承諾將履行美中第一階段協議之中的所有承諾。

▲根據美中第一階段貿易協議,中國承諾購買價值365億美元的美國農產品,高於2017年貿易戰爆發前的240億美元。(圖/達志影像/美聯社)

根據2名知情人士所提供的最新消息,由於新冠肺炎(COVID-19)疫情影響,美國農產品採購事宜陷入停滯,如今中國打算增加大豆、玉米等美國農產品的採購速度;另一人則說,中國政府已要求國營農產採購商盡全力配合,來落實美中第一階段協議。但此一消息尚未獲得官方證實。

根據美中第一階段貿易協議,中國承諾購買價值365億美元的美國農產品,高於2017年貿易戰爆發前的240億美元。

During my meeting with CCP Politburo Member Yang Jiechi, he recommitted to completing and honoring all of the obligations of Phase 1 of the trade deal between our two countries. pic.twitter.com/YJmBTUmuQ9