快訊／黃健庭：我沒有貪汙...「承受了很大冤屈」

記者蔣婕妤／台北報導

總統府原定19日下午舉辦記者會，公佈監察院正副院長人事。不過，其中黃健庭原定接任副院長卻爭議不斷，總統府緊急發出通知取消記者會。不過，黃健庭稍早出面回應外界質疑，表示自己接受副院長提名，同時強調自己沒有貪汙。

黃健庭接受蔡英文監察院副院長提名，他表示，有兩個原因，第一、這是一個超越黨派，可以獨立行使職權，為國家社會做事的職務。第二，以過去22年民意代表和行政首長的歷練，相信可以扮演人民和公務體系之間最好的橋梁，不只是監督，還要幫助公務員「勇敢做對的事」。

至於外界的「貪汙」質疑，黃健庭強調自己沒有貪汙，「這個案子延宕了十幾年，我承受了很大的冤屈。任內的決儘管貪污的部分，每一審，法院都判決無罪，事實證明我本沒有貪污。但遺憾的是，二審法院仍以違反商業會計法，判我5個月，雖然可以易科罰金，但我不接受，商業會計跟我立委職務毫無關係，所以我選擇上訴到底，為的是要爭取完全的清白。我有信心，司法最終會還我公道。」

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