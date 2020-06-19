大哥哥醉後變渣男！女童臉遭狂咬大叫...下秒「私密處慘被摸」

▲一名24歲的男子喝醉後對女童施暴。（示意圖／123RF）



記者康心禹／綜合報導

馬來西亞近日發生一起女童遭虐案件！一名相識的大哥哥化身為狼，喝醉後強行把女童拖到離住家5公尺外的空地施暴，不僅咬傷女童臉部，還觸摸女童的私密處。家人事後把女童送到醫院治療，由醫院人員向警方揭露此事，目前該名24歲嫌犯已被逮捕。

據馬來西亞《中國報》報導，警方於本月17日晚上10時接獲通報，指一名11歲女童被24歲印裔男子猥褻下體，也被嫌犯咬了臉部而受傷。據悉，該名女童就讀大山腳的一間華小，在3名兄弟姐妹中排行最大。

警方調查後發現，嫌犯與受害女童一家人相識，事發當時女童獨自一人留在屋後，喝醉的嫌犯突然出現，向女童討水喝，喝完水後突然用手摀住女童的嘴巴，接著強行把對方拖到距離住家5公尺外的沙地，開始攻擊女童，包括咬她的臉部，女童用盡全身的力氣反抗，嫌犯不但沒有停止，甚至觸摸女童的私密處。

女童事後被帶往大腳山醫院治療，醫生發現女童右眼皮軟組織受傷，臉部也有刮痕，進一步檢查發現，女童的處女膜並沒有受損，目前還在醫院留院觀察。警方目前以性侵兒童的角度調查此案。



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