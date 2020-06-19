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用精品鋼品彎道超車　中鋼預估最快九月轉虧為盈

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▲國內鋼鐵龍頭中鋼集團今（19）日舉行股東常會，通過配發普通股現金股利0.5元、特別股股利為1.4元。（圖／中鋼提供）

▲國內鋼鐵龍頭中鋼集團今（19）日舉行股東常會，通過配發普通股現金股利0.5元、特別股股利為1.4元。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

國內鋼鐵龍頭中鋼集團今（19）日舉行股東常會，面對疫情衝擊市場需求，董事長翁朝棟表示，中鋼將發展高值化精緻鋼廠、發展綠能產業的雙主軸策略，今年隨著鋼鐵傳統旺季將報到，最快9月或第4季有望轉虧為盈。

面對此次全球疫情危機，翁朝棟表示，為奠定下一個五十年永續經營的競爭力，中鋼今年1月16日宣示以「高值化精緻鋼廠」以及「發展綠能產業」作為經營發展雙主軸，借鏡瑞典鋼廠、奧鋼聯的成功經驗，大力發展精緻鋼品(高品級鋼品中的精品)，與一般品級鋼廠在市場上有所區隔。

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▲中鋼集團董事長翁朝棟表示，中鋼集團今（19）日舉行股東常會，董事長翁朝棟表示，中鋼將發展高值化精緻鋼廠、發展綠能產業的雙主軸策略。（圖／中鋼提供）(圖／中鋼提供）

▲中鋼集團董事長翁朝棟表示，中鋼將發展高值化精緻鋼廠、發展綠能產業的雙主軸策略。（圖／中鋼提供）

翁朝棟指出，所謂的精緻鋼品，其定義為「具高技術含量、高獲利能力及高產業效益」的產品，目標是獲利率大於20%，未來將發展供應超高強度建築用鋼板、風力發電所需高耐蝕超厚鋼板、下世代電動車驅動馬達用電磁鋼片、船艦用低溫高強韌鋼板，以及國防用抗彈防護鋼板等產品，以滿足未來城市發展、綠能產業、國防自主等各項需求。

不過，今年以來鋼鐵市況不佳，又碰上疫情攪局，翁朝棟坦言，今年是中鋼成立近50年來面臨最嚴峻挑戰，體認到不能再只追求生產物美價廉的鋼品，商品要邁向高值化，同時更持續節流，今年目標要降低成本30億元，並提高生產效率、合格率，藉此度過疫情衝擊。

「透過智能創新，創造出更大的鋼鐵價值，精緻鋼廠是成為國際一級卓越鋼廠必走之路。」翁朝棟強調，中鋼集團在綠能產業的發展上，相對於其他鋼廠較早投入，有機會領先布局。未來中鋼集團將加速推展水下基礎、太陽光電產業，以及綠能材料、綠能鋼品、電動車產業鏈相關技術到位，達到穩定獲利、分散營運風險目標，也期望藉此強化體質。

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